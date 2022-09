Dahmer, la saga di Fate the Winx e altro ancora

L’ultimo fine settimana di settembre è alle porte, l’autunno è nell’aria ed è un ottimo fine settimana per dare un’occhiata ad alcuni fantastici programmi Netflix. Questa settimana ha visto grandi uscite di serie come Dahmer e la nuova stagione di Destino: la saga delle Winx.

Cobra Kai, El Rey Vincente Fernadez, Nell’oscurità, e La corona sono ancora saldi nella lista dei 10 migliori programmi TV di Netflix. Altri titoli in questo elenco includono Diavolo in Ohio, l’amore è cieco, e I peccati di nostra madre.

Non perdere tutto il divertimento spettrale della stagione con l’elenco Netflix e Chills per il 2022. In questa stagione vengono rilasciati molti fantastici titoli, tra cui Phantom Pups, Mr. Harrigan’s Phone, The Midnight Club, Gabinetto delle curiosità di Guillermo del Toro, The Good Nurse, e tanti altri. E non dimenticare I Munster serie di riavvio che uscirà il 27 settembre.

I migliori nuovi programmi Netflix del 24 settembre 2022

Dai un’occhiata ai migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana!

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Il più recente dramma poliziesco biografico, Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, è un’altra serie incentrata sulla vita del serial killer Jeffrey Dahmer. Raccontata dal punto di vista delle vittime, questa serie approfondisce le suppliche della vicina di Dahmer Glenda Cleveland (Niecy Nash) affinché le forze dell’ordine agiscano contro Dahmer e gli omicidi che sapeva stavano accadendo.

Evan Peters interpreta Dahmer in questa nuova serie drammatica poliziesca, e questa non è per i deboli di cuore. Dahmer era un serial killer e molestatore sessuale che ha ucciso e smembrato 17 uomini e ragazzi tra il 1978 e il 1991. La serie è composta da 10 episodi e racconta gli assassini e il razzismo sistemico da parte delle forze dell’ordine che la comunità e Cleveland hanno subito.

La serie vede nel cast anche Molly Ringwald, Michael Learned, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller e Dyllón Burnside.

Fate: The Winx Saga stagione 2

La seconda stagione dell’originale Netflix Destino: la saga delle Winx è stato rilasciato. Questa serie è un teen drama basato sulla serie animata di Nickelodeon Winx Club. L’originale era rivolto a un pubblico più giovane, ma questa serie è una storia più oscura per un pubblico più anziano.

La serie segue Bloom (Abigail Cowen), che, scoprendo di essere una fata con poteri di fuoco, si iscrive in un collegio magico nell’Aldilà chiamato Alfea. Fa amicizia con molte altre fate che la aiutano a conoscere il suo passato. Devono combattere le antiche creature conosciute come i Bruciati, che tornano nell’Altromondo e minacciano tutti lì.

Il vero anello Bling: rapina a Hollywood

I veri fan del crimine si divertiranno sicuramente Il vero anello Bling: rapina a Hollywood. Questa docuserie in tre parti si concentra sul gruppo noto come The Bling Ring, che ha fatto irruzione nelle case di diverse celebrità nel 2008 e nel 2009.

Il gruppo era composto da adolescenti e adulti che prendevano di mira residenti di celebrità a Hollywood e Calabasas. Durante le dozzine di irruzioni, il gruppo è scappato con oltre 3 milioni di dollari in contanti e oggetti personali. I successi domestici del gruppo includevano Paris Hilton, Orlando Bloom, Lindsay Lohan, Audrina Patridge, Brian Austin Green e Megan Fox, solo per citare alcune vittime.

Schitt’s Creek stagioni 1-6

La sitcom molto divertente L’insenatura di Schitt lascerà Netflix il 2 ottobre. Quindi, è meglio che tu abbia l’ultima visualizzazione ora. Creata dal duo padre e figlio nella vita reale di Eugene e Dan Levy, la serie vede la coppia interpretare padre e figlio sullo schermo. Catherine O’Hara e Annie Murphy si uniscono a loro per creare la famiglia Rose.

La serie segue la famiglia un tempo ricca che perde tutto a causa di una frode da parte del suo manager. La loro unica risorsa rimasta, una piccola città canadese chiamata Schitt’s Creek, acquistata per scherzo molti anni prima, è l’unico posto che devono chiamare casa. Devono modificare drasticamente le loro vite poiché i loro atteggiamenti snob sono in conflitto con la gente del posto.

Dinastia stagione 5

La quinta e ultima stagione della serie The CW Dinastia uscirà il 24 settembre. Questa serie è basata sull’omonima soap opera in prima serata degli anni ’80, ma è una versione modernizzata di quella storia.

L’originale era ambientato a Denver, CO, ma questa serie è ambientata ad Atlanta, GA, e vede i Carrington ei Colby, due delle famiglie più ricche d’America, in una faida mentre combattono per il controllo delle loro fortune e delle loro famiglie. Dinastia tutto lo sfarzo e il fascino dell’élite mentre smaschera la corruzione che spesso porta la ricchezza.

Quali programmi Netflix non vedi l’ora di vedere questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!