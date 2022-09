Dahmer è interpretato da Jeremy Renner su Netflix? (dove guardare)

Mostro: Il Jeffrey Dahmer Storia con Evan Peters arriverà su Netflix il 21 settembre. In attesa dell’uscita della serie limitata, le persone hanno guardato tutti i film incentrati sul famigerato serial killer, come Il mio amico Dahmer e Dahmer con Jeremy Renner. Allora dove puoi guardare Dahmer? Abbiamo condiviso dove puoi guardare il film drammatico di seguito.

Dahmer è un film del 2002 diretto da David Jacobson da una sceneggiatura co-scritta da Jacobson e David Birke. Oltre a Renner, il cast comprende Artel Great, Matt Newton, Dion Basco, Bruce Davison, Kate Williamson, Christina Payano, Sean Blakemore, Lily Knight e altri.

Il film ruota attorno a Jeffrey Dahmer, uno dei serial killer più famosi al mondo, che ha ucciso e smembrato 17 giovani tra il 1978 e il 1991.

Di seguito, scoprirai dove puoi guardare Dahmer!

Dahmer è su Netflix?

No. Purtroppo, questo film non è disponibile per lo streaming su Netflix. Speravamo che Netflix avrebbe acquisito i diritti di streaming per il film prima Mostro: Il Jeffrey Dahmer è uscito, ma non è così. Forse Netflix otterrà i diritti per lo streaming del film in futuro, ma per ora dovrai cercare altrove per guardarlo.

Se stai cercando contenuti simili da guardare su Netflix, ti consigliamo di dare un’occhiata Ragazze perdute, Mostro e Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile.

Se ti piacciono i documentari sul vero crimine sui serial killer, dovresti assolutamente dare un’occhiata Cattura assassini, Memorie di un assassino: i nastri di Nilsen, Lo Squartatore, Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundy e Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy su Netflix.

Inoltre, dovresti dare un’occhiata al prossimo documentario sul vero crimine Conversazioni con un killer: il Jeffrey Dahmer Nastri in arrivo su Netflix il 7 ottobre.

Dove guardare Dahmer

Ci sono molti posti dove puoi guardare il film drammatico. È disponibile per la visione gratuita su Plex, Tubi, Vudu, Roku, Pluto TV e Freevee. Puoi anche acquistare o noleggiare il film tramite Microsoft, Google Play o YouTube.