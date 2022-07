Da Wallflower a ragazza popolare, Boo Bitch ci regala un fantasma ossessivo con Erika Vu

Potresti essere ben noto alla nostra dolce e introversa Lara Jean Covey, che vive nel suo mondo immaginario dal famoso franchise di A tutti i ragazzi che ho amato prima, diretto da Susan Johnson. Bene, quella ragazza non è più timida, è la chiacchierata della città e una famosa influencer di Internet Boh, puttana.

Sitcom per adolescenti pubblicata di recente Boh, puttana stelle Lana Condor e Zoe Colletti come migliori amiche. Questa serie limitata segue Erika e Gia, che scommettono la vita per avere il miglior tempo negli ultimi due mesi del loro anno da senior. Tuttavia, uno sfortunato incidente cambia le loro vite. Erika diventa un fantasma e si scopre che ha degli affari in sospeso. Ma questo fantasma è diverso da tutti gli altri; è stronza, interessante e drammatica se ne ha bisogno.

Erika Vu diventa il fantasma più ossessivo di Boo, Bitch

Proprio all’inizio di Boo, cagna, vediamo Erika e Gia incontrare un incidente, mentre tornano a casa da una festa. La mattina dopo viene rivelato che uno di loro è morto e Gia motiva la sua amica che hanno ancora speranza. Ed Erika decide di diventare famosa e cogliere ogni opportunità che ha per avere una morte epica. Di conseguenza, la sua ossessione di trovare la sua identità al liceo la trasforma in una nuova persona.

Inoltre, finalmente si riunisce con la sua cotta, Jack C, ma le cose falliscono rapidamente poiché la disperazione di Erika causa loro problemi. La sua fame di mantenere la sua immagine sociale la rende una cagna totalmente snob. Annulla persino il ballo di fine anno in modo da poter rimanere per sempre nel regno dei mortali. In parole più semplici, Erika pensa di essere a corto di tempo e tenta di salvarsi.

E le persone iniziano a odiarla per il suo comportamento egoistico, poiché ignora tutti quelli che le sono vicini, inclusi la sua migliore amica Gia e i suoi adorabili genitori, che l’hanno sempre sostenuta. Tuttavia, questa trasformazione è un inferno in cui la si vede con abiti alla moda e eyeliner scintillanti.

Nel frattempo, Lana Condor ha interpretato l’incarnazione incasinata della crisi dell’identità adolescenziale, descrivendo come un adolescente inesperto può fare cose incredibili solo per diventare famoso. Ad esempio, inizia a spendere così tanti soldi per ottenere più abbonati sui social media. Fa anche amicizia con la ragazza più cattiva del liceo solo per rimanere sotto i riflettori.

Ferendo così tutti, una volta era vicina a causa delle circostanze caotiche che ha dovuto affrontare nella sua vita. Ma la buona notizia è che tutto è bene quel che finisce bene mentre si scusa con tutti, alla fine, facendo ammenda con i suoi amici. Boh, puttana è attualmente in esecuzione nella Top 10 dello streamer. Vai a dare un’occhiata. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate di questo fantasma unico?

