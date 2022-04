Da Undici a una principessa in “Damsel”, Millie Bobby Brown fa molta strada nel prossimo fantasy di Netflix

Cose più strane è uno spettacolo che non ha bisogno di presentazioni e nemmeno il l’attrice protagonista Millie Bobby Brown. Il 18 anni è una delle attrici più ricercate al momento e la sua popolarità sembra solo crescere. Con titoli di successo come Cose più strane e Enola Holmes già alle sue spalle, è destinata a recitare in un altro progetto unico.

Questa damigella non è in pericolo

Il sessismo nei film e negli spettacoli sta decisamente migliorando. Stiamo vedendo un numero crescente di personaggi femminili forti sui nostri schermi. In effetti, anche i drammi in costume piacciono Bridgerton si tingono di sfumature di femminismo. Vediamo personaggi come Eloise ed Edwina, e persino Daphne incarnano le difficoltà di vivere in un mondo patriarcale eppure emergono forti.

Se vedere le sorelle di un visconte e l’interesse romantico interpretare le femministe in un dramma Regency non era abbastanza, Millie Bobby Brown è qui per interpretare il ruolo. Nel suo prossimo progetto, Brown interpreterà il ruolo di una principessa bloccata in una torre. Naturalmente, c’è un drago che intende mangiarla. Ma, nonostante tutti i riferimenti a Rapunzel, questo film non sarà per niente simile.

Elodie avrebbe aspettato che il suo principe azzurro venisse in soccorso, ma, ahimè, fu il suo principe che la offrì al drago. Quindi, la principessa prende in mano la situazione e pianifica la sua fuga. Il titolo di Damigella deriva dalla frase “damigella in pericolo“, tranne che questa damigella si salverà.

Quali altri progetti possiamo aspettarci da Millie Bobby Brown?

Quando diciamo che il Cose più strane l’attrice è stata piuttosto impegnatolo intendiamo davvero. Cose più strane la stagione 4, la stagione più dettagliata dell’originale Netflix finora, è in attesa della sua uscita su Netflix 27 maggio 2022.

Millie Bobby Brown ha anche concluso le riprese di un Enola Holmes seguito di recente. Potremmo vedere Damigella su Netflix entro l’autunno del 2023.

Fino ad allora, riproduci in streaming Cose più strane sulla piattaforma in attesa del rilascio di Enola Holmes 2.

