Da un branco di combattenti a individui orientati al futuro, i fan predicono il destino dei personaggi di “Cobra Kai”

Quando l’universo del karate ci ha presentato i bambini del film, abbiamo potuto prevedere Daniele La Russo essere un imprenditore. Ha iniziato la sua attività primo affare con il suo sensei Signor Miyagi anche durante l’allenamento. Ma questi Cobra Kai i bambini vivono in un’altra epoca. Hanno un vasto campo da esplorare per le loro carriere.

In tutta la serie, abbiamo visto che ognuno di questi ragazzi ha un qualità unica. Loro hanno abilità oltre a maggiori tecniche di combattimento. I fan dello spettacolo hanno osservato questi personaggi. Hanno pensato al futuro del Cobra Kai bambini dopo la finale Torneo di tutta la valle. I fan hanno formulato le loro teorie sulla base delle loro osservazioni sulle abilità dei personaggi.

Dal Karate alla carriera: il pronostico futuro dei ragazzi di Cobra Kai

Ognuno deve fare qualcosa per il proprio sopravvivenza. Nel mondo di oggi, se hai le competenze necessarie, puoi sopravvivere facilmente. E se giri il tuo passione in una carriera, non fallirai mai. “L’uomo, che lavora per passione, è sempre più ricco di chi lavora per denaro”, disse Daniele La Russo. Questi ragazzi di Cobra Kai hanno capacità creative e passione inesplorata, che gli fornirebbero alcune incredibili opportunità di carriera. I fan su Reddit hanno creato le loro teorie per questi individui su cosa avrebbero fatto in futuro.

Questa teoria di questo utente sembra molto ben osservata. All’inizio della serie, abbiamo visto Falco, alias Eli, aveva creato un modello per la sua presentazione scolastica. Perché Demetri è sempre stato un nerdpotrebbe usare la sua vasta conoscenza e ottenere a lavoro ben pagato. Tory ha problemi familiari che potrebbero limitarla ad andare al college. Potrebbe diventare un sensei dato che ha vinto il trofeo come abbiamo visto alla fine della stagione 4.

Mentre Sam è sempre stato un sensibile e psicologicamente abusato persona, potrebbe diventare una psichiatra. E questi due acerrimi nemici, Miguel e Robby, sono sempre stati un po’ diversi dal resto dei personaggi. La previsione è quella Robby potrebbe unisciti a Tory e diventa un sensei mentre si allenava Kenny. E Miguel potrebbe diventare un uomo d’affari come Daniele. Tuttavia, altri ne hanno alcuni opinioni differenti di questo.

Altre previsioni da parte dei tifosi

Ognuno ha la propria comprensione, e hanno leggermente opinioni differenti rispetto ai precedenti. Alcuni potrebbero essere d’accordo con la teoria. Diamo un’occhiata a ciò che gli altri hanno da dire.

Qualunque siano le previsioni, dovremo aspettare stagione 5 per lo streaming e assistere agli eventi imprevisti. Mentre aspettiamo il 9 settembrecondividi con noi le tue previsioni su questi ragazzi.

