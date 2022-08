Da “Stranger Things” a “Bridgerton”, ecco come gli attori direbbero “Ti amo” con diverse emozioni

Netflix ha un modo per darci serie che sono emotive e commoventi. Parlare di Cose più strane, finora abbiamo visto come la relazione tra Mike e Eleven sia fiorita e cresciuta. Anche se sono bambini, puoi sentire la crescita che hanno avuto nella stagione 4. Nonostante siano in una relazione a distanza, sono riusciti a dirsi “ti amo” senza doverlo dire.

D’altra parte, quello di Netflix Bridgerton ha eseguito così bene il tropo dei “nemici per gli amanti”. La chimica tra gli amanti nello show era palpabile, ma ciò che ha attirato la nostra attenzione è stato il modo unico di Anthony di dire “ti amo” a Kate in uno dei momenti salienti della stagione 2. Se non hai capito la cosa, oggi ci concentriamo su tutte le ti amo in diverse serie Netflix. Quindi preparati a provare alcune farfalle nello stomaco.

Da “Stranger Things” “I say that” a “I Wolf you” di You

Di recente è emerso un video di cortometraggi di YouTube con momenti sinceri di I Love You di diversi programmi Netflix. La prima clip vede Otis che invia un messaggio vocale a Maeve esprimendo il suo amore e il suo orgoglio che ci ha scaldato il cuore poiché sappiamo che è un ragazzo semplice. A volte è difficile vedere quanto gli importi, ma si assicura di essere molto chiaro sulle sue emozioni.

Il prossimo è la pura forma d’amore che i migliori amici condividono quando vediamo Gia abbracciare Erika ed esprimere il suo amore con un abbraccio stretto e un appassionato “Ti amo”. Dopo questo momento salutare è Cose sconosciute Undici e Mike, che sono nel mezzo di una discussione sul fatto che Mike non abbia pronunciato abbastanza le tre parole. Nonostante le emozioni turbolente, l’amore tra loro trova espressione in “esso”.

Andando avanti, abbiamo anche Bridgerton. Qui è il contrario. I personaggi mostrano le emozioni in modo così aperto e così eloquente. Ad esempio, se vedi Anothy, dice cose come “Sei la rovina della mia esistenza e l’oggetto di tutti i miei desideri”. Non sappiamo di Kate ma ci sentiamo così sopraffatti da tutto ciò che esce dalla sua bocca.

Infine, abbiamo Joe e Love di Voi. Ora, questi personaggi sono così simili. Invece di dire ti amo, vanno in giro a uccidere le persone per il loro amore. È il loro modo di mostrare all’altra persona quanto gli importa. Essendo serial killer, vanno in giro a uccidere persone, proprio come i lupi. Da qui, l’iconico “Ti lupo”.

Il modo in cui gli attori di Netflix toccano i nostri cuori con o senza “Ti amo”

Sia esso Cose più strane, Bridgerton e Educazione sessuale, Gli attori di Netflix hanno sicuramente un modo per connettersi con il suo pubblico. Anche se questi sono i personaggi principali e le loro storie d’amore, altri attori della stessa serie ci raccontano le loro storie in modo diverso. Ci sono così tanti modi in cui gli attori di Netflix dicono “ti amo”, senza dirlo in realtà, è difficile non guardare questi programmi.

Quale modo di dire ti amo ti è piaciuto di più? Fateci sapere nei commenti.

Il post da “Stranger Things” a “Bridgerton”, ecco come gli attori direbbero “Ti amo” in diverse emozioni è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.