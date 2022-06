Da Ruth Langmore ad Anna Delvey, e ora Madonna, Julia Garner ha fatto molta strada

Julia Garner ha guadagnato terreno negli ultimi anni della sua carriera. A partire dai vent’anni, ha seguito ruoli così intensi e stimolanti. Ed è indubbio che la sua passione per la recitazione le ha portato il riconoscimento. Julia mantiene costantemente il suo posto tra le giovani attrici ricercate oggi, poiché è emersa la grande novità la “Regina del Pop” l’ha avvicinata per un’audizione per il film biografico di Madonna Ciccone. Quindi, dopo essere stata Ruth e Anna Delvey, Julia sarà Madonna in una produzione per il grande schermo della Universal Pictures.

La versatile performance cinematografica di Julia Garner sta aumentando la sua popolarità tra le persone

Questo è uno dei momenti che Garner avrebbe potuto aspettare in tutti questi anni di duro lavoro e dedizione. Sta finalmente riuscendo al culmine della sua carriera dopo aver girato una varietà di film e film, a cominciare da il suo film d’esordio Martha Marcy May Marlene nel 2011. Julia ora rappresenterà il ruolo principale di Madonna in un progetto incentrato sull’epica carriera della cantante come musicista.

Nel frattempo, possiamo dire che i ruoli recenti di Julia nelle serie piacciono Inventare Anna e Ozark l’hanno portata a considerare che è perfetta per il gioco di ruolo. In entrambi questi ruoli spietati la sua recitazione ha catturato il cuore del pubblico. La sua recitazione esercita così tanta verità nei ruoli, i suoi splendidi capelli, il viso espressivo, i dialoghi stellari e il gioco di accenti lo fanno sembrare così naturale come se lei fosse davvero il personaggio. In una delle sue interviste, ha affermato che le azioni di un artista brillano solo quando si dissolvono completamente nel momento.

“Se ti senti parlare, non stai ascoltando. È la stessa cosa quando reciti. Se ricordo cosa ho fatto in una ripresa, chiedo di rifarlo.

Probabilmente questo zelo e questa passione per il suo lavoro hanno portato i suoi due Primetime Emmy Awards.

Alcuni dei ruoli interpretati dal più grande talento di questa generazione, Julia Garner

Oltre ai suoi recenti successi con Netflix, Julia ha posseduto molti altri personaggi nei film, tra cui L’assistente pubblicato nel 2019 in cui ottiene il lavoro dei sogni di assistente in un settore dello spettacolo. Rivelando tutta l’oscurità che questo mondo scintillante ha dietro il palco.

Mentre di nuovo nel dramma in costume Gli americani, ha interpretato un ruolo ricorrente di Kimberly Breland, figlia di un agente della CIA. Ha innegabilmente eccelso in ogni opportunità che le è stata data in tutti questi anni. Come il suo ruolo nella famosa serie Amazon Amore moderno, dove la sua interpretazione di Maddy è magnifica. E come spettatori, ci aspettiamo ancora una volta che la Garner non lasci nulla di intentato nel suo nuovo ruolo di Madonna. Solo i migliori auguri da parte nostra per questa regina!

