Da One Piece a The Imperfects, Inaki Godoy sta per diventare il capitano di Netflix

Da Rufy nella serie live-action di One Piece a Juan in Gli imperfetti, Inaki Godoy è il capitano Netflix in diversi nuovi ed entusiasmanti viaggi.

La Geeked Week di Netflix è ora a metà del suo evento di rivelazione, con nuovi trailer, informazioni, cast e molto altro ancora per i titoli più importanti della piattaforma di streaming.

Il 6 giugno, l’attenzione era tutta sulla serie TV in arrivo che arriverà sul servizio Netflix nei prossimi 12 mesi e presentava la stella nascente dell’intrattenimento messicano Inaki Godoy non una, ma due volte!

Inaki darà vita all’iconico Rufy nel prossimo adattamento live-action di One Piece, ma sarà anche una delle star soprannaturali in The Imperfects; ecco tutto quello che devi sapere.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Inaki Godoy recita in One Piece e Gli imperfetti

Non solo Inaki Godoy è stato scelto per il ruolo dell’unico e unico Monkey D. Rufy nell’imminente adattamento live-action di One Piece di Netflix, ma anche come Juan Ruiz nella prossima serie del gigante dello streaming, The Imperfects.

I diari di Carrie | Rimorchio della stagione cosmopolita | La CW

L’adattamento live-action dell’iconico manga di One Piece è attualmente in fase di riprese in Sud Africa, con Netflix che ha recentemente condiviso uno speciale video dietro le quinte dell’epica produzione ambientata durante il loro evento di rivelazione della Geeked Week.

Godoy reciterà nel ruolo principale della serie nei panni di Monkey D. Rufy, un ragazzo avventuroso, esilarante, coraggioso e un po’ ingenuo che sogna di diventare un giorno il re dei pirati. Accanto a Godoy come parte della troupe principale di Cappello di Paglia ci saranno Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Parlando con Vanity Teen, Inaki ha notato come “Interpretare un personaggio come Rufy è uno dei più grandi onori della mia carriera e so che questa esperienza rimarrà con me per sempre, indipendentemente dal risultato”.

“Spero che i fan apprezzeranno il live-action tanto quanto mi diverto a lavorarci. Questo spettacolo mi sta facendo crescere sia come attore che come persona. Sono nervoso, ma sono molto più eccitato”. – Inaki Godoy, tramite Vanity Teen.

Tuttavia, Godoy è apparso per la seconda volta durante il live streaming della Day One Geeked Week, con un ruolo da protagonista nell’imminente dramma di fantascienza della piattaforma di streaming, The Imperfects, che è etichettato solo come “Coming Soon” su Netflix.

“Lo faccio professionalmente da quando avevo 11 anni e solo poche persone conoscevano il mio lavoro. Avere questo tipo di attenzione, all’improvviso è stata una grande sorpresa, per la quale sono grato”. – Inaki Godoy, tramite Vanity Teen.

Nella nuova serie, Godoy interpreterà Juan Ruiz, un giovane che scopre di avere dei superpoteri (apparentemente la capacità di trasformarsi in un lupo mannaro) dopo essere stato illegalmente sperimentato da bambino. Insieme ad altre due “cavie” degli esperimenti, Ruiz deve intraprendere un viaggio di scoperta per scoprire cosa è successo loro davvero.

In The Imperfects, Inaki è affiancato alla telecamera da Italia Ricci (Dr Syndey Burke), Morgan Taylor Campbell (Tilda Weber) e Rhianna Jagpal (Abbi Singh).

In cosa è apparso Godoy prima?

Il diciottenne Inaki è entrato in scena nella serie TV Blue Demon del 2016 come Piloto, prima del suo primo ruolo importante in “La querida del Centauro” (2016-17), dove ha interpretato Amadeo “El Gato” ottenendo ottime recensioni.

Negli anni successivi, il giovane attore messicano sarà poi apparso nella miniserie “Por la Mascara” (2018) come Aurelio Joven, “Sin miedo a la verdad” (2019) come El Chinos, “Los elegidos” (2019) come Bruno e ‘Go Youth’ come Pedro (2020).

Probabilmente il suo ruolo più riconoscibile è arrivato nel 2021, quando Inaki è stato scelto per interpretare Bruno nella serie Netflix di successo “Who Killed Sarah?”, una performance che ha ottenuto recensioni estremamente favorevoli dai fan di Città del Messico.

“Spero che le persone possano trovare una comprensione diversa di ciò che li circonda con la mia recitazione, e anche se ho sempre pensato che non importa quante persone ti vedono sullo schermo finché ami quello che fai, riconosco anche che avere un pubblico così ampio è un’opportunità per parlare di argomenti importanti e incoraggiare la positività”. – Inaki Godoy, tramite Vanity Teen.

Inaki apparirà in due titoli in uscita “MexZombies” nei panni di Tavo e “No Abras La Puerta” nei panni di Fausto, entrambi attualmente in post-produzione. Puoi seguire la stella nascente su Instagram @inakigo e su Twitter @InakiGodoy.

“Grazie per questa intervista; Mi sono davvero divertito! Se vuoi stare al passo con me, seguimi su Instagram: @inakigo Ricordati di divertirti, essere empatico e mangiare tacos! Grazie!” – Inaki Godoy, tramite Vanity Teen.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, la serie live-action di One Piece aggiunge sei nuovi membri del cast e condivide il video del set dei BTS