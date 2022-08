Da Mortcation a Piss, ecco l’elenco dei nomi degli episodi della sesta stagione di “Rick and Morty”

Ora che sceneggiature per la sesta stagione di Rick e Morty sono già scritti e conclusi, sappiamo che stiamo cercando più stagioni in futuro. Anche se possiamo sicuramente impazzire per quello che accadrà oltre la stagione, per ora diamo un’occhiata agli aggiornamenti ufficiali per la sesta. Di recente, la rete televisiva via cavo Adult Swim ha pubblicato i nomi di tutti i dieci episodi della prossima stagione. Scopriamo quali erano.

I titoli della sesta stagione di Rick and Morty sono qui

È ufficialmente confermato che Rick e Morty la sesta stagione debutterà il 4 settembre su Adult Swim. La rete rileva che la premiere sarà disponibile”a livello globale e in tutto il multiverso.” La rete ha anche rivelato i titoli degli spettacoli della prossima stagione. I titoli degli episodi della sesta stagione includono ‘Bethic Twinstinct,’ ‘Ricktional Mortpoon’s’, ‘Rickmas Mortcation’, ‘Full Meta Jackrick’, ‘Final Destination’, ‘Rick: A Mort Well Lived,’ ‘Night Family’, ‘A Rick in King Mortur’s Mort’, ‘Solaricks ,’ ‘Analizza Piss e Juricksic Mort.’

Ecco una piccola promozione per Rick and Morty stagione 6: https://t.co/QSZmCmqTUb — CN News/Programmi (@CNschedules) 6 agosto 2022

Indubbiamente, questa stagione sarà uno spettacolo infernale. Avendo un sacco di domande misteriose che girano intorno alla stagione, questi saranno anni ricchi di eventi per Rick e Morty. La quinta stagione è finita in una trama che probabilmente continuerà nella sesta. Gli showrunner e gli sceneggiatori, tuttavia, continuano ad andare avanti e indietro con gli episodi. Ad esempio, la quinta stagione è andata semplicemente sopra le righe quando “Evil Morty” ha eseguito il suo piano generale di distruggere la cittadella e spararsi fuori dalla curva finita centrale in un multiverso più ampio.

Cosa possiamo aspettarci dalla prossima stagione?

I fan hanno teorie e cose specifiche che si aspettano dalla sesta stagione su tutta la linea. Ogni stagione di Rick e Morty finisce con un cliffhanger e la quinta stagione non ha fatto eccezione. Prendendo in considerazione il modo in cui la scia della stagione precedente si è conclusa con le sue conclusioni che hanno sconvolto l’universo, potrebbe avere un impatto sugli ulteriori eventi a venire.

Dal momento che personalità di fama mondiale come Elon Musk e Steve Buscemi apparso nelle due stagioni precedenti, crediamo che vedremo alcune nuove guest star anche in questa stagione. Inoltre, dal momento che abbiamo visto anche un bel po’ di Jessica nella quinta stagione, sarebbe giusto includerla in questo elenco di guest star anche per questa stagione.

Mentre vi portiamo questo articolo, la sceneggiatura della settima stagione è già in lavorazione. Mentre i creatori abbandonano la sesta stagione alla fine dell’autunno del 2022, speriamo che la settima stagione sia presto dietro l’angolo del 2023. Resta sintonizzato mentre ti portiamo tutti gli ultimi aggiornamenti sulle fantastiche avventure di Rick e Morty.

