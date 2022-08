Da “Hillside” a “The Adam Project”, dai un’occhiata all’evoluzione di Ryan Reynolds come attore

Ryan Reynolds è stato l’attore canadese preferito d’America. È in TV da più di dieci anni. E una cosa è certa: sta diventando sempre più bello nel tempo. Portando il suo fantastico senso dell’umorismo sia nei suoi personaggi sullo schermo che fuori dallo schermo, ha dimostrato il suo valore ogni singola volta. Di conseguenza, è diventato una delle star del cinema più famose e bancabili di oggi.

Prima di raggiungere la vetta del settore, Reynolds ha avuto una carriera rocciosa che includeva periodi come idolo degli adolescenti, star d’azione, caro di commedie romantiche e persino un supereroe fallito. Ma non ha ottenuto questa fama tutto in un giorno. Ha lavorato molto duramente per questo e ha fatto molta strada. Diamo un’occhiata alla sua carriera.

L’inizio della carriera di Ryan

La carriera di Reynolds è iniziata con Collinauna soap opera canadese-americana su Nickelodeon che si chiamava Quindici negli Stati Uniti. È stato trasmesso nell’anno 1991. Era nella scuola di Leading Men di Seann William Scott. Era un atleta ruvido che è diventato famoso in film come Van Wilder e In attesa.

In Magia ordinaria, ha interpretato un orfano cresciuto in India ed è stato ispirato dal Mahatma Gandhi a fare lo sciopero della fame in una piccola città del Canada. Questo è stato il suo primo ruolo in un lungometraggio. Reynolds ha recitato più volte la stessa parte nello show televisivo L’odissea (1993). Successivamente, ha avuto piccoli ruoli in Gli X-Files (1996) e nel film TV Sabrina la strega adolescente (1996). Il ruolo dello studente di medicina Michael “Berg” Bergen nello show televisivo Due ragazzi e una ragazza è stata la sua grande occasione.

Ryan Reynolds negli anni 2000

Da National Lampoon’s Van Wilder (2002), ha interpretato un fannullone. In Lama: Trinità (2004), Wesley Snipes, interpretava un cacciatore di vampiri di nome Hannibal King. Reynolds ha interpretato il personaggio principale nelle famose commedie romantiche Solo amici (2005), Senza dubbio forse (2008), e La proposta (2009). Nel thriller psicologico Sepoltouscito nel 2010, interpretava un appaltatore militare.

L’anno successivo, Reynolds ha interpretato il ruolo del protagonista nel film sui supereroi Lanterna verde. Il film ha ricevuto principalmente recensioni negative dalla critica e non è andato bene al botteghino, il che ha danneggiato la carriera di Reynolds. Nel 2013 era la voce di una lumaca da giardino Turbo e un cavernicolo dentro I Croods. Due anni dopo, ha interpretato l’avvocato E. Randol Schoenberg Donna in oro e recitato nel dramma macinazione del Mississippi.

Ryan, negli ultimi anni

La carriera di Reynolds ha preso una svolta in meglio quando ha interpretato l’antieroe Deadpool nel film di supereroi del 2016 Piscina morta, che ha anche prodotto. Sorprendentemente, ai critici è piaciuto molto, in particolare la performance comica irriverente di Reynolds, ed è stato nominato per il Golden Globe Award come miglior attore in una commedia o musical. Il film è stato anche un successo commerciale, incassando oltre 782 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo.

Ha interpretato lo stesso personaggio nel sequel del 2018 Deadpool 2, che ha ottenuto per lo più buone recensioni dalla critica e ha ottenuto buoni risultati al botteghino. Ha incassato oltre 785 milioni di dollari in tutto il mondo, rendendolo il film con rating R di maggior successo di sempre. L’anno successivo, ha fornito la voce di Pikachu nel film Detective Pikachu (2019).

Nel 2021, ha dato successi consecutivi come La guardia del corpo della moglie di Hitman, Deadpool e Korg React, Free Guy e Red Notice. Il suo film The Adam Project è uscito nel 2022 su Netflix. La storia parla di un pilota del futuro che torna indietro nel tempo e incontra se stesso quando era più giovane.

Questa è stata l’evoluzione di Ryan Reynolds nel corso degli anni. Questo video, intitolato Ryan Reynolds Evolution, ti aiuterà a capire la sua evoluzione in soli 20 secondi. E se vuoi vederlo prendere a calci in culo, guarda Il progetto Adam solo su Netflix.

