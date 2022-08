Da Hawk vs Kenny a Miguel vs Robby, i fan predicono il combattimento a bordo piscina nella quinta stagione di “Cobra Kai”

Fino alla stagione 5 di Cobra Kai, abbiamo visto molte relazioni cambiare il loro corso. Ad esempio, all’inizio dello spettacolo, abbiamo visto Miguel diventando amico di Eli e Dimitri a scuola. Poi, mentre la narrazione procede, vediamo Eli che diventa Falco e rompe il braccio del suo migliore amico Dimitri. Da estranei agli amici, e da amici alla famiglia, ne abbiamo visti quasi tutti dinamico delle loro relazioni.

Mentre stiamo aspettando con impazienza stagione 5 per lo streaming in modo da poter guardare l’intera serie, Netflix ha abbandonato il trailer ufficiale. Lì dentro, possiamo vedere Miguel e Robby l’uno contro l’altro. “Non siamo amici” dice Miguel, e Robby aggiunge, “Non lo saremo mai”. La lotta in piscina nel trailer ha catturato l’attenzione di tutti per molte ragioni. Uno di questi sono i combattimenti tra Falco e Kenny e Miguel e Robby.

La rivalità continua nella quinta stagione di Cobra Kai

Robby è molto protettivo di Kenny, e Miguel è protettivo nei confronti dei suoi amici. Quando nel trailer abbiamo visto Hawk e Kenny combattere, tutti i nostri cuori battevano forte perché anche Miguel e Robby si sarebbero alzati per risolvere il combattimento. Esattamente è successo. I Redditor ne stanno creando di propri teorie per il Motivo dietro la lotta.

Commento dalla discussione Il commento di lm_shaded dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

Un fan previsto Miguel vedrà Kenny calciare Anthony in piscina e cercherà di schierarsi contro di lui. Robby, essendo protettivo nei confronti di Kenny, si opporrà a Miguel. Ma l’altro ha un aspetto più profondo e più dettagliato teoria pronta.

Commento dalla discussione Commento di devs_6669 dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

Commento dalla discussione Il commento di Yxng_Wolf dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

Commento dalla discussione Il commento di GreatWhiteShark07 dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

Commento dalla discussione Il commento di GaySparticus dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

Qualcuno dice il contrario. In accordo con loro, Falco spinge Kenny in piscina e Robby viene in soccorso. Vedere Robby farsi avanti per salvare la situazione ha spinto Miguel ad alzarsi e andare. Alcuni di loro hanno commentato che Kenny era quello che ha ottenuto vittima di bullismo e ora vuole fare il duro è piuttosto ridicolo.

Commento dalla discussione Commento di C4-1 dalla discussione "Kenny sembra davvero spaventato ora che Miguel si è fermato".

L’improvviso cambio di atteggiamento in Kenny è un po’ sorprendente. Tuttavia, lo abbiamo visto nel finale della stagione 4 Falco è il migliore e il più autentico di se stesso. È più sicuro di sé e ora è umile. Nel frattempo, Johnny va a trovare Miguel con Robby. Miguel aveva appena accettato la relazione tra Johnny e sua madre. Questo combattere aggiunge di più carburante ai suoi sentimenti quando Miguel vede Robby con Johnny.

LEGGI ANCHE: Il creatore di “Cobra Kai” suggerisce una possibile morte di un eroe nella stagione 5

Siamo come all’oscuro come te sul motivo della lotta. Quindi, se hai altri pensieri a riguardo, condividili con noi. Fino ad allora, lascia che l’incertezza sia da parte e guarda di nuovo lo spettacolo qui su Netflix e rendi un po’ più facile il nostro periodo di attesa.

Il post Da Hawk vs Kenny a Miguel vs Robby, i fan predicono il combattimento a bordo piscina nella stagione 5 di “Cobra Kai” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.