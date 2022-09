Da Giant Squirrel a Sherlock Holmes, la nuova sequenza di apertura della sesta stagione di “Rick and Morty” ha tutto!

Se è da un po’ che ti manca lo strano duo nonno-nipote, l’attesa è finita. Rick e Morty la sesta stagione sarà qui in un batter d’occhio. Forse, come ti trova questo articolo, ti stanno già aspettando sulla piattaforma di Netflix con il loro umorismo crudo e spiritoso e le battute interne. Mentre Adult Swim ha già tenuto i fan all’erta con nuove promozioni, video teaser, immagini, interviste e quant’altro, abbiamo ottenuto un altro promo, una sequenza di apertura aggiornata piuttosto, che aggiunge gioia alle nostre gioie.

Il finale della quinta stagione ha sconcertato i fan quando Evil Morty aveva sfondato la Central Finite Curve e Citadels of Ricks. Sono ansiosi ora più che mai di come questa storia sbalorditiva si svilupperà nella sesta puntata. E l’apertura aggiornata è qui appena in tempo per darci un assaggio di ciò che stiamo ottenendo senza rivelarlo tutto.

La sequenza di apertura della sesta stagione di Rick and Morty anticipa una promettente puntata della serie

Nei primi teaser, Adult Swim ci ha presentato qualcosa chiamato Wormageddon, un attacco mondiale di vermi alieni giganti sulla terra. Abbiamo anche l’idea che la famiglia Smith si riunirà sotto lo stesso tetto, unendosi agli alleati più anziani, promettendo molto più canone e continuità. Tuttavia, questa sequenza di apertura della sesta stagione appena rilasciata ci ha colto di sorpresa.

Il video di 46 secondi basta avere tutti i motivi per struggersi per l’ultima stagione di Rick e Morty. Dopo un disastroso finale della quinta stagione, la famiglia Smith deve affrontare l’universo in nuove avventure. Un grande e feroce scoiattolo volante, una parodia di Sherlock Holmes, un Morty a base di burro e un pallone da parata di Rick, in particolare trasportato da Beth il clone, sono tra le nuove clip in apertura. La nuova introduzione prende in giro la famiglia Smith che lavora insieme, anche se non si fa menzione di Evil Morty o Wormageddon.

E sai la cosa migliore della clip della sequenza di apertura? Sai che metà di quelle scene verranno utilizzate nella stagione. È impossibile sapere quali e il contesto, ma è proprio qui che sta il divertimento! Per scoprire e svelare le avventure imperdibili del duo mentre la storia avanza! Sei eccitato per la sesta stagione di Rick and Morty?

Nel frattempo, rivedi le stagioni dalla 1 alla 5 di Rick e Morty in streaming su Netflix.

