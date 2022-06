Da falso agente dell’FBI a DC Anti-Hero, come The Rock è passato da John Hartley a Black Adam: “Sono nato per giocare…”

La megastar di Fast & Furious Dwayne Johnson ha posseduto vari personaggi nel corso della sua carriera. La sua ultima apparizione è stata in il thriller poliziesco Avviso rosso, recita al fianco di Gal Godot e Ryan Reynolds, nei panni di un finto agente dell’FBI. È sempre stato un attore adattivo che si modella a seconda degli attributi del ruolo. Il talento esemplare di Dwayne è la prova che è apprezzato dai fan di Hollywood. Tutti gli elogi vanno al suo aspetto affascinante e all’azione senza pari che gli spettatori potranno presto rivedere nel prossimo film di supereroi basato sulla DC Comics, Adamo Nero.

The Rock ha scolpito una nuova immagine di lui interpretando il supercattivo “Black Adam”

Per la prima volta in tutta la sua carriera, Dwayne è entrato nel mondo dei personaggi dei fumetti. Sta interpretando il personaggio potente ma corrotto del Dio egizio rinato, Black Adam. I fan non avrebbero mai immaginato che The Rock interpretasse un personaggio malvagio, ripensando alle sue scelte di film. Ma c’è sempre un primo a tutto nuovo! E i fan stanno già svenendo per il trailer è uscito l’8 giugno 2022.

Questa non è la prima volta che Dwayne Johnson interpreta un personaggio in tonalità di grigio. Ha interpretato il ruolo disonesto di John Hartley in Avviso rosso, un falso agente dell’FBI che stringe la mano al più grande ladro d’arte del mondo Nolan Booth (Ryan Reynolds) per catturare il criminale più ricercato The Bishop (Gal Godot). Ma Adamo Nero è una trasformazione completa poiché gli spettatori non l’hanno mai visto prima in questo avatar.

LEGGI ANCHE: 12 film che dovresti trasmettere in streaming questo mese dell’orgoglio per celebrare l’amore

Dwayne Johnson è stato preveggente nei panni di Black Adam sin da prima di interpretare altri grandi ruoli

Il ruolo di Johnson nei panni di Black Adam è stato deciso anche prima che il pubblico lo sapesse perché in qualche modo era attaccato Shazam dall’inizio. I produttori sono stati decisivi dal 2014 che solo Dwayne può delineare questa avvincente storia di un malvagio antieroe.

The Rock ha recentemente pubblicato sul suo account Twitter il primo assaggio di Adamo Nero. Ha chiamato il suo personaggio una forza brutale e intransigente che non ha limiti.

LEGGI ANCHE: 5 film che dovresti assolutamente guardare su Netflix se ami gli anime

“Lui è il motivo per cui la gerarchia del potere nel DC UNIVERSE sta per cambiare” ha osservato Dwayne Johnson nel suo tweet.

Nel video allegato al suo tweet, Dwyane condivide come stanno lavorando a questo progetto da molto tempo e che è nato per interpretare il personaggio. E adesso ha raggiunto il culmine di questo sogno quando hanno completato la produzione parte pronto per lanciare il film nell’ottobre 2022.

Adamo Nero è diretto da Jaume Collet-Serra e distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Esso sarà disponibile per lo streaming su Netflix questo autunno.

Sei entusiasta di questo film e del nuovo avatar di The Rock?

Il post From Fake FBI Agent To DC Anti-Hero, How The Rock è passato da John Hartley a Black Adam: “Sono nato per giocare…” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.