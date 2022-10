Da Adidas a Skechers, ecco 8 aziende che si uniscono per intaccare il tag miliardario del rapper più ricco Kanye West

Il 2022 non è stato l’anno di Kanye West. Il rapper di fama mondiale subisce costantemente battute d’arresto nella sua vita professionale e personale. Per prima cosa ha attirato l’attenzione pubblicando costantemente su quanto gli manchi la sua ex moglie Kim Kardashian e i loro quattro figli. Ma in seguito, questa attenzione è stata distratta poiché si è mescolata alla sua vita professionale. È stato bandito da più siti di social network per aver pubblicato commenti antisemiti. Tuttavia, non ha influenzato molto il suo marchio Yeezy. Ma ora sembra il Il rapper miliardario potrebbe soffrire finanziariamente dal momento che alcune delle aziende con cui ha collaborato stanno dimettendo.

Lo scorso mese, Ye ha ripetutamente fatto commenti antisemiti che lo hanno bandito da Twitter. Subito dopo, ha pubblicato un post in cui affermava che Sean “Diddy” Combs era sotto l’influenza di ebrei, il che ha portato Instagram a bandirlo. La domanda che sorge ora è come queste restrizioni abbiano influito sulla sua attività.

Quali società hanno rotto il loro legame con Kanye West

Le controverse dichiarazioni di Kanye stanno ostacolando i suoi affari. Secondo Forbes, nel A settembre, GAP è diventato il primo marchio partner di Yeezy a rompere ufficialmente la partnership con il marchio. Il 25 ottobre, la società ha annunciato la chiusura del sito Web della partnership con Yeezy e la rimozione di tutti i prodotti associati. Hanno affermato con forza nella loro dichiarazione che loro non tollero alcun tipo di razzismo o antisemitismo.

La stessa strada è stata seguita dall’agenzia Talent Agenzia per artisti creativi (CAA). Un’altra agenzia di talenti che ha rotto i suoi legami con Ye è stata United Talent Agency (UTA). Lunedì uno dei più grandi studi americani Capitale dei diritti dei media alias MRC si è anche dissociato da Kanye West. Stavano girando un documentario sul rapper ma ora si sono tirati indietro.

Adidas ha annunciato martedì che si stanno separando da Ye. Il loro annuncio è stato seguito da un altro marchio di vendita al dettaglio di scarpe, Foot Locker. Allo stesso modo, casa di moda di lusso BalenciagaEtichetta discografica Def Marmellata si sono anche disconnessi dal miliardario cantante-rapper.

Adidas è stato il marchio che ha reso Kanye la più grande somma di denaro. Anche se gli altri marchi che Ye ha perso non erano da meno. Nel complesso, le dichiarazioni costantemente controverse non solo hanno disturbato l’immagine dell’artista, ma lo hanno anche influenzato finanziariamente.

Pensi che Kanye si scuserà per le dichiarazioni che ha fatto? E anche se lo fa, queste aziende collaboreranno di nuovo con lui? Raccontaci le tue opinioni nei commenti.

