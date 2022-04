Crush è interpretato da Rowan Blanchard su Netflix? (dove guardare in streaming)

Schiacciare, interpretato da Rowan Blanchard, è un film fantastico da guardare dopo aver finito di sgorgare Fermacuori.

Come la serie originale Netflix, anche il titolo del 2022 segue la vita di un giovane studente delle superiori confuso riguardo al romanticismo, alle relazioni e a cosa significhi esattamente essere innamorati. Inoltre, il film parla dell’amore in un modo che sicuramente ti scalderà il cuore mentre Paige, la nostra adorabile artista queer che si ritrova a scegliere tra la ragazza dei suoi sogni e una nuova ragazza per la quale cresce fino a diventare sbalorditiva, naviga verso l’alto e bassi che derivano dall’indossare il suo cuore sulla manica.

La sinossi di Schiacciare tramite IMDb è qui:

Un’aspirante giovane artista si unisce alla sua squadra di atletica del liceo e in seguito scopre cosa si prova nel vero amore quando si ritrova a innamorarsi di un compagno di squadra inaspettato.

Ti piace il film finora? Se è così, continua a leggere per sapere dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo Schiacciarela commedia romantica per adolescenti che sarà sicuramente il tuo prossimo titolo preferito del 2022!

Crush (2022) è su Netflix?

Sfortunatamente, questo film non è in streaming su Netflix, ma fortunatamente, il servizio di streaming ha molti titoli simili da guardare.

La metà di esso è una delle migliori sostituzioni per Schiacciare poiché raffigura anche una giovane ragazza che si innamora per la prima volta di un’altra ragazza straordinaria. Ballo di fine anno e Alex Stranamore sono anche raccomandazioni adeguate.

Dove cuocere a vapore Crush (2022)

Ad oggi, l’unico sito che ha questa storia d’amore con Rowan Blanchard è Hulu. Probabilmente rimarrà così per un po’, dal momento che il film del 2022 è un originale di Hulu.

Guarda il trailer ufficiale di Hulu per Schiacciare sotto.

Forse in futuro Netflix e Hulu condivideranno questo particolare titolo, ma fino ad allora iscrivetevi a Hulu il prima possibile per lo streaming Schiacciare. Fidati di noi, ne varrà la pena.