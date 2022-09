Cruel Intentions è interpretato da Sarah Michelle Gellar su Netflix?

Sarah Michelle Gellar appare nel nuovo film per adolescenti originale di Netflix Fai vendetta in un ruolo cameo di alto profilo, che porta l’iconica attrice al punto di partenza. Una volta ha diretto un film per adolescenti campy ambientato in una scuola di preparazione d’élite negli anni ’99 Intenzioni crudeli, e ora interpreta il preside di uno a Fai vendetta.

Intenzioni crudeli ha avuto una grande influenza su Fai vendetta, soprattutto dopo che Sarah Michelle Gellar ha accettato il ruolo piccolo ma potente. Il film cult è interpretato da Gellar nei panni di Kathryn, una ricca e popolare adolescente di New York che, insieme al fratellastro Sebastian (Ryan Phillippe), fa una scommessa incentrata sulle conquiste sessuali. Reese Witherspoon interpreta la nuova ragazza innocente al centro del loro piano.

Il film, che è diventato un successo a sorpresa al botteghino al momento dell’uscita, vede nel cast anche Selma Blair, Joshua Jackson, Eric Mabius e Sean Patrick Thomas in ruoli secondari. Gellar aveva pianificato di riprendere il suo ruolo in una serie sequel sulla NBC nel 2016, ma la rete ha rinunciato a riprendere la serie. Una serie di riavvio è attualmente in lavorazione su Amazon Freevee.

Ma con il ruolo alla moda di Sarah Michelle Gellar in Fai vendetta su Netflix, puoi guardare una delle più grandi ispirazioni del film anche su Netflix? Ecco dove puoi guardare Intenzioni crudeli.

Cruel Intentions è su Netflix?

Purtroppo, Intenzioni crudeli non è attualmente disponibile per la visione su Netflix a partire da settembre 2022. Il film è stato disponibile sullo streamer in passato, quindi speriamo che il classico di culto torni presto per essere rivisitato dai fan.

Se stai cercando titoli simili al film da provare su Netflix, assicurati di aggiungere film e programmi come Vendetta, bugie pericolose, insaziabile, sesso/vita, e altro ancora nella tua lista di controllo!

Dove guardare Cruel Intentions

A partire da settembre 2022, il film non è attualmente disponibile per lo streaming su un importante servizio di streaming come HBO Max o Hulu. Tuttavia, i fan possono noleggiare o acquistare il film su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu e YouTube.

