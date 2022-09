Cruel Intentions e 6 film per adolescenti da guardare se ami Do Revenge

È tempo di unirsi a Camila Mendes e Maya Hawke in una missione di vendetta. Il nuovo film Netflix Fai vendetta ritrova le stelle al liceo e sconfigge insieme i loro nemici.

La trama del film è stata ispirata dal film del 1951 Stranieri su un treno, diretto dal prolifico Alfred Hitchcock. In Stranieri su un treno, una coppia di sconosciuti si incontrano e complottano per “scambiare omicidi” nel tentativo di evitare di essere scoperti, non diversamente dal piano di vendetta di Drea ed Eleanor.

Anche se il film di Hitchcock è stato un importante punto di partenza per la narrazione, in esecuzione, Fai vendetta trae ulteriore ispirazione da una serie di film per adolescenti super popolari del passato. I classici moderni come Intenzioni crudeli, ignari, e Cattive ragazze sono tra gli onorati.

Film per adolescenti come Do Revenge

Se semplicemente non ne hai mai abbastanza del film Camila Mendes e Maya Hawke, ecco alcuni film per adolescenti simili che vale la pena aggiungere alla tua lista di controllo!

Intenzioni crudeli (1999)

Uno dei riferimenti cinematografici più evidenti Fai vendetta fa è al film per adolescenti psicosessuali del 1999 Intenzioni crudeli. Sarah Michelle Gellar (che fa uno straordinario cameo nel film Netflix) e Ryan Phillippe interpretano i contorti fratellastri Kathryn e Sebastian, che usano l’innocente nuova arrivata Annette (Reese Witherspoon) come scommessa nel loro gioco di conquista sessuale.

Fai vendetta fa un cenno a tanti aspetti dei temi e delle immagini di Intenzioni crudeli, oltre a mantenere lo stesso livello di umorismo campy. Il film Netflix utilizza anche la canzone “Praise You” di Fatboy Slim, che è presente nella colonna sonora del film del 1999, e onora l’iconico finale di Intenzioni crudeli con un proprio finale. Il classico degli anni ’90 è un must per i fan del film per adolescenti campy di questa generazione.

Eriche (1988)

Forse il film più famoso sulle ragazze adolescenti e la vendetta, eriche stelle Winona Ryder, attualmente di Cose più strane fandom e Christian Slater nei panni di adolescenti che si alleano per uccidere la cricca popolare nella loro scuola. Anche se Drea prende in giro l’uccisione di Max, cosa che prende Eleanor alla sprovvista, non ha alcun interesse ad andare a fondo. eriche sui suoi nemici.

Al di là delle sorprendenti connessioni tra i due film, il più ovvio è il Cose più strane connessione. Winona Ryder e Maya Hawke recitano entrambe nella serie originale Netflix di successo e ora hanno entrambe un film di vendetta per adolescenti campy alle spalle. È una sorta di momento di passaggio della torcia. eriche è disponibile per lo streaming gratuito su Tubi e Roku Channel.

Senza indizi (1995)

Per alcuni spettatori, Fai vendetta darà Intenzioni crudeli incontra All’oscuro. Mentre il film ha i brividi moralmente discutibili del primo, ha anche il senso dell’umorismo ironico (e il cuore inaspettato) del secondo. all’oscuro, che è attualmente disponibile per lo streaming su Netflix a partire da settembre 2022, modernizza quello di Jane Austen Emma ed è incentrato su una ragazza ricca che dà un nuovo look a una nuova ragazza.

I pastelli verdi e lavanda delle gonne e dei maglioni dell’uniforme scolastica Rosehill richiamano lo stile preppy di cui è protagonista all’oscuro, e il bisogno egoistico di Drea di dare a Eleanor una nuova veste richiama Cher che prende Tai sotto la sua ala per un bagliore. Analogamente a Cher in all’oscuro, Drea ha una crisi di coscienza che alla fine porta allo sviluppo del suo personaggio. Oh, e sì, sentirai anche un remix di “Kids in America”!

Ragazze cattive (2004)

Non c’è millennial là fuori che non abbia visto Cattive ragazze un milione di volte e probabilmente guarderò la commedia per adolescenti un milione di volte di più. Il film guidato da Lindsay Lohan segue un nuovo studente a scuola che si infiltra nella popolare cricca di Plastics per abbatterli dall’interno. Sfortunatamente, finisce per fraintendere l’incarico e inizia a trasformarsi in uno di loro.

Fai vendetta prende in prestito da quel tema quando Drea manda Eleanor nella fossa dei leoni per fare amicizia con il suo ex gruppo di amici popolari per sporcarsi. In una svolta che Drea non vedeva arrivare, Eleanor trova una comunità e un punto debole per il nemico. Anche il film Netflix ha il suo Cattive ragazze momento in cui Drea smaschera Max e assapora il pasticcio in stile Regina George. Guarda il classico degli anni 2000 su Netflix fino alla fine di settembre!

John Tucker deve morire (2006)

Anche se questo mid-aughts non è direttamente referenziato da Fai vendetta, è un’altra grande aggiunta al canone delle ragazze adolescenti che si vendicano di un ragazzo che le ha fatto un torto. Questa volta, Brittany Snow chiede a Sophia Bush, Ashanti e Arielle Kebbell di sconfiggere John Tucker, il titolare di Jesse Metcalf, dopo aver scoperto che il rubacuori del liceo è uscito con loro nello stesso momento.

John Tucker deve morire condivide sicuramente del DNA con Fai vendetta, anche se il cult del 2006 ha tendenze da commedia romantica più tradizionali rispetto al cult di Netflix in arrivo. Se la nuova versione della vendetta adolescenziale era la tua tazza di tè, questa esplosione di un passato non così lontano sarà anche solo la tua velocità. Il film è disponibile per lo streaming su Hulu con un componente aggiuntivo Starz.

Purosangue (2017)

Per una versione più recente di un film per adolescenti hitchcockiano, 2017 Purosangue interpreta la preferita di Netflix Anya Taylor-Joy e Casa del Drago protagonista Olivia Cooke nei panni delle adolescenti Lily e Amanda che complottano per uccidere il patrigno di Lily. Il film è stato paragonato a eriche, tra gli altri film thriller e ha ricevuto il plauso della critica al momento della sua uscita.

Purosangue è una delle aggiunte più recenti al genere della commedia nera per adolescenti e sembra essere un’altra ispirazione più sottile per Fai vendetta. Il film è attualmente disponibile per lo streaming su HBO Max ed è un film imperdibile per i fan delle principali star e dei film del genere.

Quali film per adolescenti guarderai dopo Fai vendetta? Condividi le tue scelte nei commenti!