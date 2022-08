“Criminal Minds”, “The Originals” e “Reign” tornano su Netflix dopo essere stati rimossi

Netflix negli Stati Uniti ha appena concesso in licenza e rinnovato alcuni dei più grandi spettacoli che sono stati rimossi negli ultimi mesi. Menti criminali, Regno, e Gli originali sono tornati in servizio.

Come forse saprai, Netflix concede in licenza molti film e programmi TV da fornitori di terze parti come Paramount e Warner Bros. Discovery.

Concedono in licenza questi titoli per un periodo fisso e alla fine del periodo spetta a entrambe le parti rinnovare.

Dato l’aumento dei servizi di streaming spesso di proprietà di società precedentemente concesse in licenza a Netflix, molti hanno scelto di non rinnovare o addirittura concedere in licenza i titoli a Netflix più a favore di rifornire i propri servizi.

Questo ci porta a quest’anno, dove abbiamo visto la rimozione di alcuni grandi spettacoli e inclusi in tre grandi spettacoli Menti criminaliRegno e Gli originali. Ma come suggerisce il nostro articolo, tutti e tre sono tornati disponibili dopo essere stati rimossi.

Menti criminali (Stagioni 1-12)

Rimosso da Netflix: 30 giugno 2022

Sì, Criminal Minds è tornato dopo un’enorme rimozione alla fine di giugno 2022. La notizia è andata in lungo e in largo su Internet, ma è stata ripristinata su Netflix USA a partire dal 18 agosto 2022.

Purtroppo, Netflix ha recuperato solo ciò che aveva perso. Ciò significa che ci sono ancora almeno 3 stagioni mancanti che possono essere trovate solo esclusivamente su Paramount+.

Come ha scritto Entertainment Strategy Guy per The Ankler, questa rimozione è stata particolarmente grande data la quantità di spettatori che aveva su Netflix, paragonando la rimozione alla perdita del “suo Jason Giambi” (qualunque cosa significhi). Secondo i numeri di Nielsen, lo spettacolo avrebbe totalizzato 1,333 miliardi di ore solo negli Stati Uniti.

Le nostre informazioni suggeriscono che Netflix ha rinnovato Menti criminali per un anno (ossia scadrà di nuovo nel 2023).

Gli originali

Rimosso da Netflix: 1 luglio 2022

Gli originali la rimozione è avvenuta inaspettatamente poiché è caduta al di fuori della tradizionale finestra “vita più 5 anni” che la maggior parte degli spettacoli di The CW ha.

Tuttavia, il 1° luglio, ogni episodio della serie di cinque stagioni è uscito da Netflix negli Stati Uniti ma dal 18 agosto sono tornati di nuovo!

Il rinnovo ci dà qualche speranza che The Vampire Diaries, che dovrebbe partire a settembre 2022, potrebbe anche ottenere un rinnovo. Se si rinnova, l’universo di Vampire Diaries (incluso eredità) sarà disponibile esclusivamente su Netflix per intero.

Le nostre informazioni suggeriscono che Netflix ha rinnovato Gli originali per un anno.

Regno

Rimosso da Netflix: 24 giugno 2022

Stagioni 1-3 di Regno è stato rimosso da Netflix nel giugno 2022 con la stagione 4 sorprendentemente riuscendo a sopravvivere al taglio iniziale. La quarta e ultima stagione doveva quindi partire a settembre 2022.

Tuttavia, il 18 agosto, tutte e tre le prime stagioni si sono ritrovate di nuovo su Netflix ma, a differenza delle altre due serie sopra elencate, è attualmente in mostra un avviso di rimozione per settembre 2022. Questo significa di regno il ritorno a Netflix negli Stati Uniti potrebbe essere di breve durata.

Allora cosa sta succedendo qui? Nel caso di tutti e tre, sono di proprietà della Warner Bros. Television Distribution o della Paramount. Immaginiamo che abbiano deciso di rinnovare, date le strategie mutevoli che entrambe le società stanno adottando con i loro servizi di streaming.

Nel caso della Warner Bros. Discovery, hanno rimosso gli originali e persino concesso in licenza Tutto americano: ritorno a casa a Netflix invece di inserirlo sulla propria piattaforma.

Sei contento che questi tre spettacoli siano tornati su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.