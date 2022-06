Crimes of the Future di David Cronenberg è in streaming su Netflix?

C’è un sacco di clamore degno di clamore che circonda quello di David Cronenberg Crimini del futuro, e probabilmente alcune persone si chiedono se possono guardare l’intrigante film di fantascienza su Netflix. Continua a leggere per scoprire questo e altro!

Il regista David Cronenberg è noto per aver realizzato alcuni film davvero stimolanti come Una storia di violenza e Promesse orientali. Ma ora è tornato nel regno della fantascienza, un genere con cui l’autore non ha pasticciato dal 1999 esiste Z.

Il film straordinario si svolge in un futuro imprecisato in cui l’inquinamento ha causato l’adattamento degli esseri umani a un ambiente sintetico e le mutazioni, così come le trasformazioni, sono la norma. Nella narrativa sconvolgente, il famoso artista performativo Saul Tenser mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in una performance selvaggia.

Protagonista di questo snervante capolavoro c’è un’impressionante formazione di talenti che include Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. Il film ha ricevuto una solida colonna sonora su Rotten Tomatoes e una standing ovation di sei minuti al prestigioso Festival di Cannes, dove ha gareggiato per l’ambita Palma d’Oro.

Crimes of the Future è disponibile su Netflix?

Non c’è dubbio che il bizzarro film di Cronenberg debba essere una priorità assoluta per molti spettatori, e ha senso il motivo per cui le persone vorrebbero sapere se è sullo streamer. Ma sfortunatamente, Crimini del futuro non è un’opzione su Netflix e al momento non è chiaro se cambierà mai.

Fortunatamente per gli abbonati, la centrale di streaming ha un’ampia quantità di opzioni di fantascienza pronte per lo streaming in questo momento. Alcuni di questi eccellenti titoli includono Spazzatrici spaziali, Il cielo di mezzanotte, Sincronico e Il progetto Adam.

Dove puoi guardare in streaming Crimes of the Future

Crimini del futuro è nelle sale e ha una durata di 107 minuti.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: