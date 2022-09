Creare mostri, cacciare il creatore e tutto il resto; “The Imperfects” di Netflix promette un viaggio pieno di emozioni

Sarà difficile per qualsiasi piattaforma di streaming competere con Netflix quando si tratta di fantascienza e fantasy. Il servizio di streaming americano ha un vasta biblioteca di fantascienza e la maggior parte degli spettacoli e dei film sono assolutamente i preferiti dai fan. Alcuni dei migliori drammi di fantascienza sullo streamer includono artisti del calibro di Stranger Things, The Umbrella Academy, Un’altra vita, Lost in the Sea, Van Helsinge tanti altri.

Netflix è pronto per aggiungere un’altra piuma al suo illustre raccolta di spettacoli soprannaturali con Gli imperfetti. È un altro spettacolo straordinario prodotto da Netflix che include tutto ciò che ci si può aspettare da uno spettacolo di fantascienza; orrore, mostri, animali parlanti, poteri soprannaturali, creature orribili, esseri umani testa di cazzoeccetera.

Un’anteprima del trailer quasi perfetto di The Imperfects di Netflix

Gli imperfetti è una serie di dieci episodi e farà il suo debutto mondiale l’8 settembre su Netflix. C’è già un grande entusiasmo per la serie. Il servizio di streaming non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo rilasciando il tanto atteso trailer. Anche se il trailer di 2 minuti e 39 secondi non rivela molto della storia, è vero promette sicuramente molti colpi di scena sorprendenti.

Lo spettacolo ruoterà principalmente intorno a tre giovani adulti, vale a dire, Abbi, Tilda e Juan. A seguito di un esperimento del dottor Alex Sarkov, il trio sviluppa alcune caratteristiche dei mostri come il mutaforma e la telecinesi. Infuriati con lo scienziato, Abbi, Tilda e Juan uniscono le forze per cercare Sarkov.

Tuttavia, il viaggio non sarà facile in quanto dovranno affrontare mutazioni mostruose, domande per il college, agenzie governative e strani cambiamenti nel loro corpo. Il trailer descrive perfettamente l’impotenza e la frustrazione dei tre studenti universitari e offre anche un’anteprima della loro missione di vendetta.

Quindi… Un Chupacabra, una Banshee e una Succubus si incontrano in un parco… Guarda il trailer ufficiale di THE IMPERFECTS, una nuova serie originale di 10 episodi in anteprima l’8 settembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/qEmo6Awh2W — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 1 settembre 2022

Nel frattempo, Alex non è a conoscenza di tre delle sue stesse creazioni che gli danno la caccia ed è impegnato con le sue missione di apportare un cambiamento monumentale al genoma umano.

Incontriamo il cast de Gli imperfetti

Il thriller di dieci episodi ha Dennis Heaton e Shelley Erikson come suoi showrunner. Questo sarà il secondo progetto insieme per il duo per Netflix. In precedenza avevano creato The Order per il servizio, ma non poteva essere all’altezza del suo clamore e si è bloccato dopo un breve periodo.

Chad Oakes e Mike Frislev si sono anche uniti allo spettacolo come co-produttori. Noto per le sue opere in Genio e l’ordinedietro la macchina da presa ci sarà il regista vincitore dell’Emmy Award Mathias Herndl.

L’attore Italia Ricci, famoso per il suo ruolo in Sopravvissuto designato e Inseguendo la vita, sarà vista come la protagonista di Netflix Gli imperfetti. Gli altri membri del cast includono artisti del calibro di Iñaki Godoy, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Kyra Zagorsky e Rhys Nicholson.

