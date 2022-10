Costume di Halloween fai-da-te per Eddie Munson di Stranger Things

Non abbiamo condotto alcun sondaggio o altro, ma se dovessimo indovinare, Cose più strane è il miglior spettacolo Netflix che tutti stanno prendendo ispirazione da questo Halloween.

Dai tanti abiti da fantino alle varie creature macabre che abbiamo ricevuto nella quarta stagione, le possibilità per i costumi sono infinite. Tuttavia, puoi scommettere che tutti (e la loro mamma) si vestiranno da Eddie Munson per Halloween.

Eddie non solo ha dominato Cose più strane la quarta stagione con la sua personalità estremamente simpatica, ma ha anche dominato i social media con i suoi suoni molto memebili. Quale modo migliore per rendere omaggio a questo personaggio stellare se non quello di vestirsi da capo a piedi con il suo outfit iconico?

Come vestirsi come Eddie Munson per Halloween

Fortunatamente per tutti, vestirsi come Eddie Munson è piuttosto semplice poiché questo personaggio ha vissuto abbastanza a lungo da sfoggiare un vestito. (Scusa!) A tal fine, sai già quale outfit abbiamo scelto per il tuo costume fai-da-te!

La maglietta “The Hellfire Club” ha preso d’assalto il mondo, rendendo molto facile catturare un imbroglione a un prezzo accessibile. Pensiamo che dovresti andare al Netflix Shop per ottenere il vero affare per $ 30,00, ma puoi anche acquistare la maglietta in vendita da Hot Topic per $ 18,83.

Dopo aver acquistato questo capo di Eddie Munson, visita ASOS per acquistare una delle seguenti giacche di jeans:

(Se ti senti elegante, puoi anche provare la giacca in ecopelle di ASOS per $ 52,25.)

Per i jeans strappati, ti consigliamo di visitare H&M per ottenere uno di questi pantaloni alla moda:

In tutta onestà, qualsiasi top bianco sporco andrà bene per questo costume fai-da-te; lo stesso vale per qualsiasi gioiello d’argento che hai sempre voluto indossare. Ma quando si tratta di quei capelli iconici, non tutte le parrucche andranno bene! Vai su Amazon per ottenere il tuo kit di parrucche Eddie Munson che viene fornito con una bandana e una collana per plettro per chitarra, il tutto per $ 29,99.

Come sempre, ti consigliamo di abbellire il tuo costume fai-da-te in un modo che sia totalmente e completamente unico per te. Dopotutto, è quello che avrebbe voluto Eddie Munson!

Ora che siete tutti informati su dove andare, ci auguriamo che abbiate un Halloween spettrale, e speriamo anche che dopo che avrete finito di festeggiare come se fosse il 1986, trasmetteste in streaming ogni episodio di Cose più strane come ciliegina sulla torta.