Costume di Halloween fai-da-te per Chrissy Cunningham di Stranger Things

Chrissy Cunningham è quella persona sana che tutti hanno nella loro vita. Sai, la persona che letteralmente non potrebbe ferire una mosca; la persona che ha sempre il sorriso sulle labbra; e, soprattutto, la persona che meritava sicuramente di avere carte migliori nella propria vita. Sì, quella persona.

Anche se Chrissy, sfortunatamente, non ha avuto un finale così dolce come lei, non c’è nessun’altra persona che preferiremmo celebrare questo Halloween. Fortunatamente, non è molto difficile copiare il look da cheerleader preppy di questo personaggio, né è difficile copiare quella sua bellissima energia.

Ecco come vestirsi proprio come Chrissy Cunningham per Halloween.

Costume di Halloween di Chrissy Cunningham

Sarebbe molto conveniente se la Hawkins High School esistesse perché tutto ciò che dovremmo fare è visitare il sito e acquistare l’elegante uniforme da cheerleader. Ma poiché Hawkins è solo un frutto della nostra immaginazione, dobbiamo scegliere la seconda cosa migliore!

Primo! Pensiamo alle migliori opzioni per te riguardo al gilet maglione verde di Chrissy:

Per quanto riguarda i pantaloni, puoi andare su Amazon per acquistare la gonna a pieghe a vita alta verde scuro del sito per $ 20,90 o la gonna scolastica di base verde scuro e bianca per $ 21,69, così come i pon pon giallo-verdi del sito per $ 15,99.

Qualsiasi scarpa da tennis bianca andrà bene per questo costume. Lo stesso vale per calze, acconciature e altri accessori vari. Ma quando si tratta della giacca varsity, consigliamo il bomber varsity verde bosco di Pretty Little Thing per $ 31,00 o la giacca varsity verde di Fashion Nova per $ 27,99.

Anche se non avresti ricevuto il tuo vestito fino a dopo Halloween, abbiamo dovuto assolutamente escludere il fatto che Netflix Shop ha l’uniforme completa di Chrissy sul suo sito per $ 34,00. L’outfit ha dimensioni limitate, in quanto è stato realizzato per adattarsi alle interpolazioni, ma se questo non è un problema per te (o per il tuo più giovane), allora sei a posto.

Con questo, speriamo che tu possa trovare il perfetto costume fai-da-te di Chrissy Cunningham! Se è così, assicurati di condividere il tuo outfit con il mondo e, ovviamente, regalalo Cose più strane stagione 4 un altro orologio!