Così ho sposato un assassino con l’ascia in streaming su Netflix?

Uscito nel 1993, Così ho sposato un assassino con l’ascia è un popolare film cult interpretato da Mike Myers e Nancy Travis. Questa romantica commedia nera è in gran parte considerata uno dei migliori film di Myers e molti fan sono rimasti sorpresi nell’apprendere che la nuova serie Netflix del comico, Il Pentaveratoè in realtà uno spin-off del film diretto da Thomas Schlamme.

Oltre a Myers, Il Pentaverato anche la star Debi Mazar è apparsa in entrambi i progetti. Data la connessione tra i due, potresti chiederti se o meno Così ho sposato un assassino con l’ascia è attualmente in streaming su Netflix, quindi puoi rinfrescarti la memoria (o guardarlo per la prima volta!)

Purtroppo, il film del 1993 lo è non disponibile per la visione su Netflix. Quindi, mentre tutti e sei gli episodi di Il Pentaverato sono ora in streaming, dovrai cercare altrove per guardare il film che lo ha preceduto.

Dove guardare Così ho sposato un assassino con l’ascia

Se vuoi guardare il film in streaming, avrai bisogno di un abbonamento a Starz, che è l’unico posto in cui il film è attualmente in streaming.

È anche disponibile per il noleggio o l’acquisto tramite rivenditori digitali come Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube, Vudu e Google Play. Il prezzo è lo stesso su tutte le piattaforme, 3,99 dollari per il noleggio e 12,99 dollari per l’acquisto di una copia digitale.

Qual è il collegamento tra So I Married an Axe Murderer e The Pentaverate?

La connessione è in realtà piuttosto piccola, ma è ancora appuntita. Nel film del 1993, uno dei personaggi di Myers, Stuart MacKenzie, fa una battuta sul colonnello Saunders: sì Quello Il colonnello… e la sua presunta fedeltà al gruppo segreto che gestisce il mondo conosciuto come il Pentaverato.

Ecco una clip del film con la scena reale in questione!

“È risaputo, figliolo Jim, che esiste una società segreta delle cinque persone più ricche del mondo conosciute come i Pentaverati che gestiscono tutto il mondo, compreso il giornale, e si incontrano ogni tre anni in un paese segreto villa in Colorado conosciuta come The Meadows. Stuart poi dice che il gruppo è composto da “la regina, il Vaticano, i Getty, i Rothschild e il colonnello Sanders”, sì, il ragazzo del KFC, che Stuart odia con passione. “Odiavo il colonnello con i suoi piccoli occhi luccicanti e quello sguardo compiaciuto sul suo viso, ‘Oh, comprerai il mio pollo!'”

E il gioco è fatto, ora il Pentaverate ha preso vita propria nella serie ora in streaming su Netflix.