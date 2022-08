Cos’è “White Noise” su Netflix con star di Behemoth di “Star Wars”, MCU e il film “Barbie”?

Dalla mente geniale che ci ha portato Storia di un matrimonio e Le storie di Meyerowitz, scrittore-regista Noah Baumbach è tornato con un altro avvincente dramma intitolato Rumore bianco. Questo film originale Netflix è il risultato di un accordo esclusivo firmato a gennaio 2021 tra Noah Baumbach e lo streaming golia. Rumore bianco su Netflix è il primo di molti ad abbellire la piattaforma di streaming.

E Baumbach si è avvicinato a questo film con tutte le armi in pugno. Infatti, Rumore bianco Netflix è pronto per aprire il prestigioso 79a Mostra del cinema di Venezia il 31 agosto. Sarà il primo film Netflix a debuttare nella serata di apertura dell’illustre evento. Per quelli all’oscuro, lascia che ti diamo il 411 sull’imminente svolta di un film.

Di cosa parla White Noise su Netflix?

di Noè Baumbach Rumore bianco è un adattamento di Il romanzo postmoderno del 1985 di Don DeLillo, titolare del National Book Award con lo stesso nome. È una storia unica che ruota attorno a un professore di un college suburbano, Jack Gladney, specializzato in “studi hitleriani”, che vive con la moglie Babette e sette figli (bambini e figliastri).

La loro vita mondana richiede a Giro di 180 gradi quando un incidente ferroviario provoca una grave perdita di sostanze chimiche nella loro città, chiamata “The Airborne Toxic Event”. Se il logline ufficiale isterico è qualcosa su cui basarsi, il commedia nera satirica ti terrà agganciato e al limite con la sua narrativa unica e indimenticabile.

Il film promette di portarti attraverso montagne russe emotive. Come potrebbe apparire affrontare un incidente apocalittico in realtà esplora concetti di base e spesso trascurati come morte, amore e ricerca della felicità. Attraverso l’assurda commedia, Rumore bianco tenta di portare alla luce sentimenti oltre il livello superficiale attraverso le lotte di una famiglia americana contemporanea.

Il film di Baumbach è protagonista di chi è chi dell’industria cinematografica

Rumore bianco, il Originale Netflixha reclutato una pletora di regalità mondiale del cinema. Il film riporta la magica collaborazione di Baumbach e Adam Driver dai giorni di gloria di Storia di matrimonio. Il Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza star interpreterà il ruolo di padre e marito Jack Gladney. Unendosi a lui come suo moglie sullo schermo, Babetteè il partner creativo e reale di Noah Greta Gerwig.

In effetti, Gerwig e Baumbach hanno scritto insieme il film in uscita Barbie protagonista Ryan Gosling e Margot Robbie. Rumore bianco anche stelle Don Cheadle, il memorabile James Rhodes AKA War Machine che da allora fa parte del MCU Uomo di ferro 2. Oltre a questo, nel film ci sarà anche Jodie-Turner Smith, André Benjamin, May Nivola, Sam Nivola e Raffey Cassidy in vari ruoli.

Mentre la data di uscita ufficiale per Rumore bianco su Netflix non è ancora uscito, è lecito ritenere che lo sarebbe alla fine 2022 o inizio 2023. Nel frattempo, dovresti controllare Storia di matrimonio così come Le storie di Meyerowitz streaming su Netflix per una panoramica del bellissimo stile narrativo di Baumbach.

