Cos’è una Gorgone mercoledì su Netflix?

Il nuovo teen drama di Netflix Mercoledì è finalmente in streaming. La serie segue il personaggio titolare della Famiglia Addams interpretato da Jenna Ortega mentre viene mandata alla Nevermore Academy, una scuola per emarginati. Lì incontra altre pecore nere come lei e una varietà di creature diverse come lupi mannari, sirene e altro ancora. Sebbene Wednesday non sia contenta della sua nuova scuola, viene presto a conoscenza di un’importante profezia e ha un mistero da risolvere.

Mercoledì è composto da otto episodi e accanto a Ortega nel cast c’è Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmán nei panni di Gomez, Gwendoline Christie nei panni della direttrice di Nevermore Larissa Weems e Christina Ricci nei panni di una professoressa di nome Ms. Thornhill, tra gli altri. Mercoledì fa amicizia, nemici e nemiche abbastanza rapidamente al collegio ed è super divertente vedere tutti i doni speciali che hanno i suoi compagni di classe.

Spoiler minori avanti per Mercoledì su Netflix.

Come spiega la compagna di stanza di mercoledì Enid (Emma Myers) quando le mostra Nevermore, ci sono quattro gruppi principali di emarginati iscritti alla scuola. Ciò include zanne, pellicce, stoner e scaglie. Quando il loro compagno di classe Ajax (Georgie Farmer) si presenta, Enid dice mercoledì che “le gorgoni passano troppo tempo a sballarsi”. Cosa significa esattamente?

Che tipo di creatura è l’Ajax mercoledì?

L’Ajax è un personaggio in cui vediamo di più Mercoledì, mentre inizia una storia d’amore con Enid. È una creatura chiamata Gorgone, che viene dalla mitologia greca. Medusa, ad esempio, è una famosa Gorgone. Sebbene ci siano state diverse iterazioni del mostro in tutta la letteratura, ciò che si vede tipicamente è che una Gorgone ha serpenti viventi come capelli che possono trasformare gli altri in pietra. È il caso dell’Ajax Mercoledì.

Quando Ajax ed Enid iniziano ad avvicinarsi nell’episodio 3, le dice che alle Gorgoni viene detto di non farsi coinvolgere con gli altri perché possono lapidare accidentalmente le persone. Nonostante ciò, hanno in programma un appuntamento più tardi quella sera, ma l’Ajax sostiene Enid. Questo perché, come vediamo, si trasforma accidentalmente in pietra vedendo il suo riflesso nello specchio del bagno. Si scusa con Enid più avanti nello spettacolo e ammette di essere stato troppo imbarazzato per dirle cosa è successo veramente.

Mercoledì è uno spettacolo super divertente e stiamo incrociando le dita per un rinnovo della seconda stagione presto!