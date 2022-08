Cuori viola è stato rilasciato su Netflix il 29 luglio e le persone non riescono ancora a smettere di parlare del film drammatico romantico. A partire dal 2 agosto, è al primo posto nella lista dei 10 migliori film di Netflix e non sembra che uscirà presto.

Cuori viola vede Sofia Carson e Nicholas Galitzine nei panni di due persone con visioni del mondo molto diverse che decidono di contrarre un matrimonio temporaneo esclusivamente per i benefici militari. Carson interpreta il ruolo di Cassie Salazar, un’aspirante musicista che fa del suo meglio per inseguire i suoi sogni mentre vive con il diabete di tipo I. Durante un incontro casuale, Cassie incontra Luke Morrow, un marine statunitense che verrà presto schierato con i suoi problemi. Cassie e Luke non vanno subito d’accordo, ma una volta che si rendono conto che una cosa che hanno in comune è il debito finanziario, decidono di un matrimonio di convenienza. Tuttavia, l’innamoramento non faceva parte del piano.

Durante la visione del dramma romantico, potresti esserti chiesto il significato del titolo del film. Inoltre, cos’è un vero cuore viola? Siamo arrivati ​​alla fine del titolo del film e della definizione di un cuore viola di seguito.

Cos’è un vero cuore viola di Purple Hearts?

Un cuore viola è una decorazione/medaglia assegnata ai membri delle forze armate statunitensi che sono stati feriti o uccisi mentre prestavano servizio. È una delle medaglie più riconosciute e rispettate da presentare come membro del servizio. Inoltre, mostra quanto un membro del servizio ha sacrificato mentre era in servizio.

Purple Hearts: Qual è il significato dietro il titolo del film?

Secondo HITC, Cuori viola ha un doppio significato. Il titolo del film fa riferimento a un cuore viola, di cui abbiamo parlato sopra, e un cuore in senso romantico. Quindi è fondamentalmente un gioco di parole che unisce l’aspetto militare del film e il fatto che è incentrato su una storia d’amore tra Cassie e Luke.

Sofia Carson ha parlato con Collider e ha fornito il significato più profondo dietro il titolo. Ha parlato di come ha chiesto alla regista Elizabeth Allen Rosenbaum se il titolo del film doveva essere la fusione di un cuore rosso e blu. Rosenbaum ha detto a Carson che non pensava al titolo in quel modo, ma che fondamentalmente è ciò di cui parla la storia.

Carson ha detto: “Viviamo in un paese che è così incredibilmente diviso in questo momento, rosso contro blu. Questa storia parla della scelta di non vedere il colore e della scelta dell’amore, soprattutto, e di come un cuore rosso e un cuore blu possono unirsi e scegliere l’amore. Questo può cambiare il mondo nel modo più bello”.

Cuori viola è ora in streaming solo su Netflix.