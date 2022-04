Cos’è un libertino? Significato in Anatomia di uno scandalo spiegato

L’ultimo drammatico dramma di Netflix esplora temi come il consenso, il diritto e il potere, svelando i segreti che il parlamentare britannico James Whitehouse custodisce.

Il personaggio centrale dello spettacolo è descritto dalla stampa come un libertino, ma cosa significa esattamente questo termine?

Anatomy of a Scandal ha debuttato su Netflix il 15 aprile. Lo spettacolo è basato sull’omonimo romanzo del 2018 di Sarah Vaughan.

Lo spettacolo segue l’importante parlamentare conservatore, James Whitehouse, mentre la sua vita si dipana a seguito di un’accusa dannosa da parte di un assistente ricercatore.

Durante il processo di alto profilo, vediamo che questo non è l’unico porto segreto di James. Mentre sta ancora coprendo un segreto per il suo amico e ora Primo Ministro, dai tempi dell’università.

Cosa significa libertino?

Allora, qual è esattamente il significato di un libertino? Un libertino significa un uomo che si abbandona ad attività piacevoli, senza alcun riguardo per le conseguenze che potrebbero avere le sue azioni.

Il dizionario di Cambridge definisce il termine come “una persona, di solito, un uomo, che ha pochi principi morali e ha rapporti sessuali con molte persone”.

Il termine appare per la prima volta nell’episodio 1, quando la stampa definisce James Whitehouse un libertino. Ciò avviene dopo che la sua relazione con un collega è stata rivelata pubblicamente.

Il termine può anche riferirsi al club sociale Libertine di cui James era membro durante il suo periodo all’Università di Oxford. Questo è un club sociale tutto maschile di cui facevano parte James e il Primo Ministro, noto per i suoi partiti indisciplinati.

Il Libertine Club è reale?

Il Libertine Club che compare nello spettacolo è immaginario, sebbene sia basato sul famigerato Bullingdon Club dell’Università di Oxford.

Come la sua controparte immaginaria, The Bullingdon Club è un social club per soli uomini. È noto per le sue chiassose cene e la dissolutezza.

Il club ha ispirato diversi adattamenti di fantasia, incluso il film del 2014 Club antisommossa.

I membri del Bullingdon Club provengono in genere da famiglie benestanti e spesso continuano a ricoprire posizioni di potere nella politica britannica.

La vita privilegiata di Sophie (Sienna Miller) come moglie del potente politico James (Rupert Friend) si svela quando emergono segreti scandalosi e viene accusato di un crimine scioccante. Anatomy of a Scandal è ora su Netflix. pic.twitter.com/W7VV6uI2Yk — Netflix (@netflix) 15 aprile 2022

Il pubblico reagisce all’anatomia di uno scandalo

I fan si sono affrettati a condividere i loro pensieri sui temi dello show. Uno ha detto: “Guardando Anatomy of a Scandal e mi sono appena reso conto di quanto sia importante la lezione del consenso: deve essere insegnata nelle scuole ed essere considerata parte integrante dell’istruzione”.

Un altro è entusiasta dello spettacolo, twittando: “Consiglio davvero Anatomy of a Scandal su Netflix. Abbastanza bene, a dire il vero… se ti piace un po’ di scandalo politico”.

Un fan ha consigliato Anatomy of a Scandal ai suoi follower, dicendo:

Ho appena visto Anatomy of a Scandal su Netflix… È stato fantastico. Recensione “In un momento in cui la Gran Bretagna è alimentata da corruzione politica, privilegi e scandali sessuali atroci, l’ultima serie Netflix ‘Anatomy of a Scandal’ non potrebbe essere più rilevante. ” Lo consiglio vivamente.. — Pippa e il mio JR Poppy per sempre nel mio ❤️ 🇪🇺🌻 (@PippaPippapoppy) 15 aprile 2022

Questi sentimenti sono stati ripresi da un altro fan, che ha pubblicato: “Anatomy of a Scandal – Netflix. Sbalorditivo. La trama avrebbe potuto essere sottratta alla folla di Morrison a Canberra. Per coloro che disperano di qualsiasi giustizia, devi dare un’occhiata a questa serie in 6 parti.

Alla fine, questo fan si è innamorato della cinematografia, dicendo: “Ho deciso di guardare Anatomy of a Scandal e si scopre che è tutto molto guardabile nel pomeriggio e la fotografia è magistrale. Alcuni sono un po’ meh, ma la cinematografia è una delle narrazioni più fenomenali che abbia mai visto in giro”.

Anatomy of a Scandal è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

In altre notizie, dove è stato girato Anatomy of a Scandal? Esplorate le location delle riprese di Netflix