Cos’è MENTOR e chi lo dà voce in The Pentaverate?

I film e i programmi TV che coinvolgono Mike Myers si sono sempre allontanati nel regno del bizzarro e la sua ultima serie, The Pentaverate di Netflix, non è diversa.

La serie segue un giornalista canadese obsoleto mentre viene coinvolto in una trama che ruota attorno a una misteriosa società segreta.

Mentre Mike Myers interpreta la maggior parte dei personaggi in The Pentaverate, un’aggiunta sboccata ha sicuramente attirato l’attenzione dei fan, MENTOR.

The Pentaverate: data di uscita e trama

Dopo che la serie di Mike Myers è stata annunciata per la prima volta nell’aprile 2019, The Pentaverate è finalmente arrivato su Netflix giovedì 5 maggio 2022.

La serie comica piena di mistero racconta la storia del giornalista canadese Ken Scarborough, che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità su una società segreta nota come Pentaverate.

Con l’aiuto di alcuni improbabili amici, Ken ripercorre la storia dell’organizzazione fino al 14° secolo e scopre una trama che potrebbe potenzialmente significare la fine del mondo.

Cos’è MENTOR in The Pentaverate?

MENTOR è un geniale supercomputer appartenente al Pentaverate.

Creato da Jason Ecclestone, un membro del Pentaverate recentemente scomparso, MENTOR è stato creato per archiviare il vasto patrimonio di conoscenze della società segreta e per aiutare a prevenire la diffusione di disinformazione online.

Il motivo per cui MENTOR è superiore al supercomputer medio è perché la macchina è stata combinata con un’anima umana.

Tuttavia, l’umano in questione era uno sboccato “Masshole” di Boston che è caduto accidentalmente nella macchina secondo Shep Gordon, conferendo al computer dagli occhi luccicanti la sua natura aggressiva e sarcastica, nonché il suo caratteristico accento di Boston.

Chi dà la voce a MENTOR in The Pentaverate

MENTOR è doppiato da Gregory Hoyt in The Pentaverate.

Nato ad Amesbury, nel Massachusetts, appena a nord di Boston, Gregory Hoyt è un attore con quasi 20 anni di esperienza nel settore dopo aver debuttato sullo schermo nel 2004.

Oltre a interpretare il rozzo computer in The Pentaverate, Gregory ha oltre 20 ruoli a suo nome ed è apparso in artisti del calibro di furia, la serie TV Klaus, Pancake & McShane, domenica, greco ed è destinato ad apparire nel film in uscita Ragazze Manson.

The Pentaverate è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 5 maggio 2022.

