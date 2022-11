Cos’è la manna dal cielo in The Wonder? Significato di cibo biblico

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Wonder*

Con un cast stellare e una storia avvincente, The Wonder di Netflix ha suscitato molto interesse sin dalla sua prima apparizione sugli schermi.

La storia ruota attorno a una giovane ragazza di nome Anna che presumibilmente non ha mangiato cibo per mesi e in qualche modo non è morta, ma non mostra segni di fame poiché afferma di essere sostenuta dalla “manna dal cielo”.

La storia di Anna in The Wonder lascia perplessi non solo Elizabeth ‘Lib’ Wright di Florence Pugh, che crede che la situazione della ragazza sia impossibile, ma anche i fan che sono rimasti a chiedersi esattamente cosa dovrebbe essere la manna dal cielo.

Le affermazioni di Anna di essere tenuta in vita da Manna from Heaven

In The Wonder, seguiamo un’infermiera inglese di nome Lib Wright che è stata inviata in un piccolo villaggio rurale nell’Irlanda del 1862 per osservare una giovane ragazza di nome Anna che presumibilmente non ha mangiato cibo per quattro mesi.

Anna afferma di non aver bisogno di mangiare poiché è sostenuta dalla manna dal cielo.

La voce delle affermazioni di Anna si era chiaramente diffusa in lungo e in largo da quando è iniziato il suo digiuno mentre attira l’attenzione di turisti e pellegrini che credono che quello che sta facendo sia un miracolo e che potrebbe essere una santa.

Non sorprende che, come infermiera qualificata, Lib sia immediatamente scettica nei confronti delle affermazioni di Anna e inizi a osservare la ragazza e la sua insolita famiglia.

La meraviglia © Netflix | Aidan Monaghan

Cos’è la manna dal cielo in The Wonder?

La manna è un tipo di alimento a cui si fa riferimento nella Bibbia.

Durante l’esodo degli israeliti dall’Egitto, Dio presumibilmente fornì loro la manna una volta che le loro scorte di cibo iniziarono a esaurirsi.

Il Libro dell’Esodo della Bibbia descrive la manna come un alimento fine, simile a scaglie, di dimensioni simili ai semi di coriandolo. È presumibilmente di colore bianco, dandogli l’aspetto del gelo quando giace a terra.

Diversi tipi di cibo sono stati propagandati come potenzialmente manna come descritto nella Bibbia che include melata prodotta da cocciniglie, secrezioni di rugiada da piante e forme di licheni.

L’enciclopedia Britannica suggerisce che la melata dell’insetto della cocciniglia della manna tamerice sia uno dei candidati più probabili per essere il cibo biblico.

La meraviglia © Netflix | Aidan Monaghan

Come sta davvero sopravvivendo Anna?

Anna sopravvive mentre sua madre la nutre segretamente.

I sospetti di Lib su Anna e la sua famiglia vengono sollevati quando assiste a uno strano rituale che eseguono come parte delle preghiere serali in cui la madre della ragazza, Rosaleen, bacia Anna sulle labbra mentre le prende il viso a coppa.

L’infermiera sospetta che Rosaleen stia segretamente nutrendo sua figlia in questo modo – in modo simile a come un uccellino darebbe da mangiare ai suoi pulcini – e per dimostrare la sua teoria, Lib bandisce la famiglia di Anna dalla sua stanza in modo che non ci possano essere interferenze nelle sue osservazioni.

Non sorprende che, non molto tempo dopo, Anna inizi ad ammalarsi e mostri segni di fame.

Quando Lib affronta la famiglia di Anna sul suo peggioramento delle condizioni, si rifiutano di fare qualsiasi cosa poiché affermano che la ragazza è stata scelta da Dio e che qualunque cosa le accada è opera sua e così Lib e il giornalista William escogitano un piano per aiutare Anna a fuggire. .

La meraviglia © Netflix | Aidan Monaghan

The Wonder è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato mercoledì 16 novembre 2022.

