Cos’è “La leggenda di Zelda”? Sta arrivando su Netflix?

Netflix ha realizzato innumerevoli serie basate sui videogiochi e ha in programma di realizzarne altre soprattutto nel 2022. Proprio di recente, i fan degli anime hanno potuto assistere al brillante adattamento del videogioco preferito dai fan Cyberpunk: Edgerunner. Per non parlare di una delle serie più popolari di Netflix Lo stregone interpretato da Henry Cavill è anche basato su un videogioco. Dato il modo in cui l’OTT Mughal sta realizzando contenuti brillanti basati sui nostri videogiochi preferiti, i giocatori non possono fare a meno di sperare in un La leggenda di Zelda adattamento.

I personaggi unici, il regno intrigante e l’entusiasmante ricerca sono la prova che vale la pena trasformare il videogioco in una serie. E se fatto dai giusti creatori, Tla leggenda di Zelda può diventare iconico come Lo stregone. Ma lo sapevi che, nel tentativo di pubblicare nuovi entusiasmanti contenuti, Netflix stava già realizzando un adattamento live-action di La leggenda di Zelda nel 2015?

La leggenda di Zelda è su Netflix?

Non è un segreto che i giochi Nintendo siano di prim’ordine: Mario, Pokemon, Animal Crossing e The Legend of Zelda sono tra i migliori. Data la brillantezza dei suoi prodotti, è normale che Nintendo sia protettiva nei suoi confronti. La multinazionale di videogiochi ha abbassato la guardia una volta, quando abbiamo avuto il disastroso Super Mario Bros: I livelli perduti nel 1986.

Il film è stato così brutto che quando Nintendo ha deciso di prendere un esilio da qualsiasi cosa legata a Hollywood, i fan hanno capito completamente. Sembra che più di due decenni dopo, la società di giochi giapponese abbia dato a Mario Bros. un’altra possibilità. E questa volta si è assicurato che fossero in buone mani.

Tuttavia, questa non è la prima volta che Netflix e Nintendo si uniscono. Nel 2015, stills del live-action La leggenda di Zelda su Netflix sono trapelati. E prima ancora che i fan avessero il tempo di tifare e fare progetti con gli amici per “Netflix & Chill”, Nintendo aveva interrotto l’intero progetto.

È successo così rapidamente e senza alcuna conferma ufficiale che i fan hanno pensato che fosse un’allucinazione. Ma il comico Adam Conover ha versato del tè sul podcast The Serf. “Poi, un mese dopo, improvvisamente ci sono state segnalazioni che Netflix non avrebbe più fatto il suo Legend of Zelda,” ha rivelato Adamo. Pertanto, quando la notizia è trapelata, Nintendo ha cancellato tutti i suoi adattamenti. Ma con Super Mario Bros. su Netflix, c’è speranza per La leggenda di Zelda ancora.

Pensi che avremo un live-action La leggenda di Zelda su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

