Cos’è la Fondazione Eden?

L’attesa è finalmente finita! Tutti gli otto episodi di Benvenuto nell’Eden sono disponibili per lo streaming in questo momento su Netflix. Sono successe così tante cose nel corso della prima stagione, ma niente è stato più sorprendente o scioccante del finale esplosivo.

Iniziamo la nuova serie originale con quattro giovani individui che ricevono inviti a una festa esclusiva su un’isola segreta, sponsorizzata da un nuovo marchio di bevande. Ma inconsapevolmente per loro, quest’isola non è un vero paradiso. Dopo aver passato il tempo della loro vita alla festa, gli ospiti non hanno idea di cosa li attende al mattino.

Ci sono stati diversi omicidi, nuove relazioni, tonnellate di dramma e tensione, colpi di scena inaspettati e molti brividi e suspense durante la stagione. Proprio quando pensavi di sapere cosa stava succedendo, sarebbe successo qualcosa e saresti caduto in un loop. Voglio dire, questo è ciò che rende un buon thriller. Così Benvenuto nell’Eden ha decisamente superato la prova.

Se hai visto il thriller nella sua interezza e hai bisogno di una spiegazione o semplicemente vuoi sapere come va a finire, sei arrivato nel posto giusto. Diamo una carrellata su quel finale altamente carico.

ATTENZIONE SPOILER: Spoiler importanti da Benvenuto nell’Eden sotto!

Benvenuto al finale di Eden

Dopo che Eloy interrompe l’alimentazione al secondo Festival dell’Eden, Zoa e Charly iniziano il loro piano di fuga. Charly corre immediatamente alla grotta, prende una bombola di ossigeno e nuota verso la barca. Ma Zoa inizialmente esita prima di unirsi a lui. Nel frattempo, Africa è nella sala del comitato dell’appartamento di Astrid ed Erick, a cercare tra le loro cose. Trova un ciondolo a forma di stella e lo posiziona sul dipinto sul muro. Questo apre una porta segreta con un ascensore all’interno. L’Africa entra nell’ascensore.

Zoa arriva alla grotta e cerca di scavare per una bombola di ossigeno nella sabbia, ma Ulises la trova e inizia immediatamente ad attaccare. Mentre Ulises strangola Zoa, appare Ibon e lo colpisce a terra. Iniziano a combattere finché Ibon non prende il sopravvento e annega Ulises. Charly arriva in sicurezza alla barca e Mayka fa volare il suo drone su Charly per osservarlo. Lei non finisce per parlargli di lui, però.

Eloy appare alla caverna e sostanzialmente dice a Zoa e Ibon che si occuperà di Ulises. Quindi, dice a Zoa di nuotare fino alla barca. Zoa si alza da terra e inizia a nuotare verso la barca. Più tardi, Africa esce dall’ascensore ed entra in una stanza piena di macchine. Guarda una delle macchine e vede un pulsante “apri”. Preme il pulsante e un avviso appare su un computer al modulo di Isaac, dicendo che un segnale è stato inviato nello spazio. Isaac corre fuori dal suo modulo e vede che l’antenna è stata attivata.

Tornata nella stanza segreta, l’Africa sta cercando di disattivare l’allarme, ma senza successo. Nel frattempo, Zoa si avvicina sempre di più alla barca mentre Eloy trascina il corpo di Ulises sempre più nell’oceano. L’Africa cerca di entrare nell’ascensore mentre si chiude, ma non ce la fa. Ora è intrappolata nella stanza segreta. Mentre Zoa raggiunge la barca, vede Gabi arrivare sull’isola. Poi, c’è un taglio ai crediti.

Finale Welcome to Eden: Cos’è la Eden Foundation?

Non c’è una risposta definitiva su cosa sia la Eden Foundation, ma abbiamo cercato di capirla basandoci su ciò che Astrid ed Erick hanno menzionato. Quindi la Eden Foundation è stata fondata da Astrid ed Erick, che credono che il cambiamento climatico avrebbe presto spazzato via l’umanità. Per proteggere se stessi e un gruppo selezionato di altri, hanno trovato l’Eden e hanno creato la propria casa sull’isola.

Welcome to Eden finale: Chi è Isaac?

Questa è la domanda a cui tutti vogliono sapere la risposta. Purtroppo, non è chiaro chi sia veramente Isaac. Tutto quello che sappiamo è che è un ragazzino e apparentemente l’unico che vive sull’isola. Incontriamo Isaac per la prima volta nell’episodio 2, quando Zoa lo nota che la guarda fuori dal suo modulo. Quindi, lo vediamo più avanti nella serie quando Astrid porta Erick a vederlo per chiedere aiuto. L’ultima volta che vediamo Isaac è nell’episodio finale della stagione. Lo vediamo emozionarsi per l’attivazione dell’antenna.

Onestamente, all’inizio della serie pensavo che Isaac fosse uno spirito o un fantasma. Come mai? Beh, quando Zoa è uscita per cercare di parlargli, è scomparso così in fretta. Ma poi, quando ho visto Isaac parlare con Astrid ed Erick, ho capito che era vivo.

Isaac non è stato in molte scene in questa stagione, quindi non abbiamo davvero imparato nulla su di lui. Immagino che gli sceneggiatori lo abbiano fatto apposta per creare una seconda stagione. Tuttavia, apprendiamo che Isaac vuole lasciare l’Eden. Vediamo anche un disegno a pastello di quelli che sembrano essere Isaac, Astrid ed Erick su un muro nel modulo di Isaac. Nel disegno, Isaac, Astrid ed Erick si tengono per mano e fissano l’oceano.

Ricorda che Erick ha parlato con Astrid all’inizio della stagione e le ha detto che presto sarebbero andati nel “vero” Eden. È qui che Isaac vuole andare? Immagino che dovremo scoprirlo in un potenziale Benvenuto nell’Eden stagione 2. Infine, Bel ha detto che Astrid ed Erick non potevano avere figli. Potrebbe essere falso? Isaac potrebbe essere il figlio di Astrid ed Erick? Ci sono così tante domande che hanno bisogno di risposte. Incrociamo le dita, otteniamo un Benvenuto nell’Eden stagione 2!

Finale Welcome to Eden: chi ha attaccato Erick?

Questa è un’altra domanda senza risposta della stagione. L’aggressore mascherato che entra nell’appartamento di Astrid ed Erick indossava abiti con il simbolo “Lilith”. Sebbene Bel sia la prima sospettata, ha già menzionato all’inizio della stagione di non avere legami con qualsiasi organizzazione utilizzi il simbolo “Lilith”. Quindi non può essere lei.

La persona misteriosa riesce ad accedere all’appartamento utilizzando la chiave magnetica di Ulises, ma non può essere nemmeno lui. Come mai? Dopo che la persona misteriosa ha usato la chiave magnetica, la gettano a terra come se fosse inutile per loro. Inoltre, quando Ulises sta strangolando Zoa nell’episodio finale, accusa Zoa di aver rubato la sua chiave magnetica. Quindi probabilmente non è nemmeno Ulises.

Penso che sia qualcuno che meno ci aspetteremmo. La mia ipotesi è che sia Saul o Brenda. Saul e Brenda sembrano animali domestici degli insegnanti, ma probabilmente stanno usando il loro privilegio a proprio vantaggio. Il mio unico problema con Brenda o Saul come aggressori è che penso che avrebbero usato le loro chiavi magnetiche per entrare nell’appartamento, non Ulises. Ma forse hanno usato la chiave magnetica di Ulises per non essere identificati quando Astrid ed Erick guarderanno nel sistema di allarme. Questa è un’altra domanda a cui probabilmente si potrebbe rispondere in una potenziale seconda stagione.

Chi muore in Welcome to Eden?

Di seguito abbiamo condiviso un elenco di tutti i personaggi morti nella prima stagione:

Judith – Brenda le spara alla testa con una sparachiodi e poi la butta giù da un dirupo.

Fran – Non è chiaro come muoia, ma supponiamo che sia stata Brenda a fare il lavoro sporco.

Aldo – Brenda gli spara alla testa con una sparachiodi.

David – Un membro della Eden Foundation gli spara alla testa con una pistola.

Claudia – Brenda le spara alla testa con una sparachiodi.

Ulises – Ibon lo annega.

Cosa ne pensi del Benvenuto nell'Eden fine? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto! Inoltre, continua lo streaming Benvenuto nell'Eden solo su Netflix.