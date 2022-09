Cos’è il 657 Boulevard nella nuova serie “The Watcher”?

Ne hai mai sentito parlare Viale 657? Ti interessano le vere storie sinistre? Se sì, la nuova serie limitata in arrivo di Netflix è il posto giusto per te. L’osservatore raffigura l’orribile storia di una coppia sposata la cui casa dei sogni si è trasformata in un incubo. Lo streamer ha recentemente rilasciato un trailer in cui Jennifer Coolidge si è presentata come Karen Calhoun di Darren Dunn Realty.

L’attrice interpreta il ruolo di a agente immobiliare che cerca di vendere questa casa sontuosa. Il trailer offre agli spettatori un tour di questa bellissima villa, mentre Karen dà un accenno agli strani vicini e al montavivande della cucina. Scaviamo più a fondo per saperne di più su cosa sia il 657 Boulevard nel nuovo spettacolo originale.

657 Boulevard è una casa di segreti a Westfield, nel New Jersey, dice The Watcher

Basato su eventi della vita reale, L’osservatore segue la vita di una coppia che compra 657 Boulevard a Westfield, New Jersey. Come ha rivelato il primo look dello show, questa casa è un affare caldo che potrebbe attirare l’interesse degli acquirenti quando Karen vende in modo affascinante le caratteristiche di questa casa ammobiliata. La stessa casa ha fatto notizia The Cut del New York Magazine.

Secondo Il taglio rapporto, Derek e Maria hanno acquistato una nuova casa al 657 Boulevard nel 2014 e si sono trasferiti a it. Tuttavia, presto hanno iniziato a ricevere lettere inquietanti di un misterioso stalker che ha detto che stava tenendo d’occhio le loro vite. Successivamente, la coppia ha dovuto vendere la casa con sei camere da letto e lasciare la loro amata città.

Inoltre, la casa è stata costruita 1921 ed è stato modificato con molte cose d’epoca ancora conservate. Il trailer mostra che la casa potrebbe non essere un problema più grosso del quartiere subdolo e strano.

La famigerata casa sarà il centro dello spettacolo perché Karen è alla disperata ricerca di vendere la casa, come racconta il trailer. I membri del cast si uniscono Coolidge sono Naomi Watts, Bobby Cannavale, Mia Farrow, Noma Dumezweni, Margo Martindale, e molti altri.

