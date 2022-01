Cos’è davvero la Hype House? Chi vive tutto nella Hype House? Cosa aspettarsi da Hype House su Netflix?

L’erba del vicino è sempre più verde. Questo è un concetto che molti di noi non riescono a capire. Per quanto possa sembrare divertente ed evasivo, questo è esattamente ciò che Hype House su Netflix ha cercato di mettere in prospettiva. Da uno stile di vita infinito apparentemente perfetto a una convalida infinita su Internet, gli influencer sembrano avere tutto. Questa serie televisiva di realtà è qui per mostrare il lato della storia degli influencer agli spettatori mentre lottano con problemi di salute mentale mentre fanno del loro meglio per guadagnarsi da vivere pacificamente.

Di cosa parla esattamente Hype House su Netflix?

Era il dicembre del 2019 quando Daisy Keech ha dato vita a Hype House. Inizialmente si riferiva a un gruppo di influencer sulla piattaforma di social media TikTok. Insieme a Thomas Petrou, le sorelle D’Amelio e Addison Rae, questo gruppo che ha raggiunto il picco con 21 membri risiedeva in una magnifica villa in stile spagnolo che si chiama – sì, avete indovinato – Hype House.

Successivamente, i membri del gruppo se ne andarono gradualmente, o per problemi interni o per motivi legati alla loro crescita professionale. Tuttavia, Hype House non si è davvero estinta poiché i nuovi membri hanno continuato a unirsi. Attualmente il gruppo è composto dalle seguenti persone:

Tommaso Petro

Nikita Dragun

Insegui Hudson

Larray

Mia Hayward

Alex Warren

Jack Wright

Kouvr Annon

Vinnie Hacker

E la serie di realtà Netflix Original Hype House circonda la vita di questi individui.

Vale la pena guardare?

Se stai guardando la televisione di realtà, sei pronto per un sacco di drammi. Sebbene ci siano serie come School of Chocolate, sono eccezioni e quindi rare. La regola generale rende la televisione di realtà sinonimo di dramma: è qualcosa che va da sé. Anche Hype House su Netflix non fa eccezione. Tuttavia, pensiamo che valga la pena guardare.

“Hype House è qualcosa che ho iniziato e in cui ho messo il mio cuore e la mia anima”, ha detto Thomas Petrou proprio all’inizio della serie. Ha quindi proceduto a chiamarlo un’estensione di se stesso. Per uno spettacolo il cui unico scopo è quello di dare uno spaccato della vita degli influencer, non dovrebbe essere così profondo, giusto? La risposta è mista.

Mentre vediamo gli influencer indossare una facciata che fa sembrare le loro vite perfette, in realtà non lo sono. Ci sono molti là fuori che sostengono che gli influencer sono visti come privilegiati perché lo sono. Anche se questo potrebbe essere vero in un certo numero di casi, non cambia il fatto che si tratta di individui che vivono in una società. I loro problemi vanno dall’identità sessuale alla razza e alla classe, proprio come qualsiasi altra persona.

Ed è esattamente ciò che Hype House ha cercato di rendere evidente in questa serie basata sulla loro vita. A molti degli spettatori non piacerà, a Twitter non piace di certo. Ma lo spettacolo riesce a fornire una nuova prospettiva. Gli spettatori vedono anche una serie di cose problematiche che i loro TikToker preferiti fanno e dicono, qualcosa che altrimenti non avrebbero saputo. Aggiungi a questo il fatto che si tratta di adolescenti che vivono sotto la minaccia di essere “cancellati” in qualsiasi momento, inizi a vedere qual è il punto della serie.

Lo slogan dello spettacolo va-“stanno vivendo la vita“, ma lo sono? Quali sono i tuoi pensieri? Fateci sapere nei commenti!

