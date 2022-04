Cos’altro è cambiato oltre alla maschera in “Rapina di denaro: Corea – Area economica congiunta”

La serie sulla rapina spagnola è diventata rapidamente un fenomeno culturale pop quando è stata presentata per la prima volta nel 2017. La serie creata da Álex Piña ha accumulato un’enorme base di fan al momento della sua uscita globale su Netflix. Lo spettacolo di rapine non era solo un normale spettacolo di rapine, c’era dramma, brivido e crepacuore. La serie si è conclusa dopo più stagioni nel 2020. Ma subito dopo l’annuncio di un remake coreano, Money Heist: Corea – Area economica congiunta. Lo streamer ha finalmente svelato un teaser e una data di uscita per il tanto atteso remake.

COLPO DI DENARO: COREA – AREA ECONOMICA COMUNE24 giugno | Solo su Netflix pic.twitter.com/jSDyamKF2e — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 29 aprile 2022

L’elemento più intrigante del trailer è la maschera. Non è uguale all’originale. Cos’altro è cambiato? Scopriamolo.

Deruberanno la zecca coreana?

Se la serie segue l’originale, i ladri mascherati deruberanno la zecca coreana sotto la guida del Professore. Ma il nome Money Heist: Korea – Joint Economic Area può anche riferirsi alla Joint Security Area o alla zona DMZ tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Dovremo aspettare e vedere come andranno le cose fino alla premiere della serie il 24 giugno.

Un altro cambiamento che abbiamo notato è che la ragazza della squadra non indossa la tuta.

I membri del cast di Money Heist: Korea – Joint Economic Area

Per quanto amiamo i personaggi originali. Gli attori coreani proveranno i personaggi nell’adattamento coreano.

Il Professore (Yoo Ji-Tae)

Berlino (Park Hae-Soo)

Tokyo (Jun Jong-Seo)

Mosca (Lee Won Jong)

Denver (Kim Ji-Hun)

Nairobi (Jang Yoon-Ju)

Rio (Parco Jung-Woo)

Helsinki (Kim Ji-Hun)

Oslo (Lee Kyu-Ho)

In una recente intervista con Dazed Korea, l’attrice Jun Jong-Seo ha rivelato che mantengono gli stessi nomi ma cambiano personalità.

Il remake coreano avrà un episodio in meno

La versione spagnola aveva 13 episodi nella sua prima stagione. Ma secondo quanto riferito, il remake avrà 12 episodi. Ciascuno ha una durata di 1 ora. Inoltre, Vancouver Media non produrrà il remake. Invece, BH Entertainment e Content Zium produrranno insieme la serie. Il regista coreano Kim Hong Sun dirigerà il remake.

