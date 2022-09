Cosa vogliono vedere i superfan nella seconda stagione di “The Sandman”.

Stiamo ancora aspettando una conferma ufficiale sul futuro di The Sandman, ma ciò non ha impedito a noi e a molti altri di puntare su ciò che potremmo aspettarci dalla stagione 2. Abbiamo chiesto ai superfan di prevedere cosa sarebbe successo nella stagione 2. di L’uomo di sabbiaed ecco cosa abbiamo ottenuto.

Nel nostro articolo principale per una potenziale seconda stagione, puoi già leggere una delle previsioni e aspettative dei più grandi superfan per la stagione 2.

L’uomo di sabbia Previsioni per la stagione 2 da parte dei super fan

Swirly The Sandman Stagione 2 Previsioni e aspettative

Una delle prime persone che abbiamo contattato è stato un account Twitter chiamato Swirly, uno degli account Sandman più attivi online.

Ecco cosa prevedono che accadrà nella stagione 2:

“Guardando oltre una seconda stagione dell’adattamento Netflix di The Sandman, la serie finora ha perfettamente stabilito i temi chiave del settimo volume preferito dai fan e fondamentale: Brief Lives. Illustrato da Jill Thompson e Vince Locke, Brief Lives segue Dream e Delirium, il più giovane degli Endless, mentre cercano il loro fratello scomparso Destruction nel Mondo Risvegliato. L’arco narrativo in nove numeri sarà probabilmente coperto nella potenziale terza stagione dello show Netflix, ma le anticipazioni per alcuni dei momenti più importanti di Sandman che devono ancora venire sono già iniziate. La ricerca del fratello di Dream e Delirium alla fine si ingarbuglia con la complicata relazione di Dream con il figlio separato Orfeo. L’undicesimo episodio bonus della prima stagione inizia a stabilire questo filo conduttore principale della storia. È interessante notare che l’adattamento di Netflix suggerisce fortemente che Orfeo, che è il figlio della musa greca Calliope e Onieros (Dream), sia effettivamente morto. La verità è complicata, ma Orfeo rimane essenzialmente a vivere su un’isola isolata. È probabile che questo cambiamento renda più incisiva la riunione di Orpheus e Dream in Brief Lives. Orfeo gioca un ruolo chiave nell’arco del personaggio di Dream, quindi adattare bene questa trama è fondamentale. Lo showrunner Allan Heinberg ha recentemente dichiarato a Variety che l’intera stagione è stata pianificata attorno a un attore specifico che hanno in mente per Orpheus, quindi questo amato volume sta decisamente al centro della scena andando avanti. Penso che sia probabile che Orfeo apparirà nella seconda stagione poiché Netflix potrebbe adattare Thermidor e raccontare la storia del compito che Dream ha impostato Johanna Constantine, di cui parla a Hob Gadling nell’episodio sei.

“siamo legati, quindi, nel nostro dolore, tu ed io.” pic.twitter.com/MfIcX1pjWN — swirly ☥ #RenewSandman (@swirlingthings) 18 settembre 2022

Il finale della prima stagione vede Dream confrontarsi con suo fratello Desire per il loro coinvolgimento con il Vortice (Rose Walker). Desire ha generato un figlio con Unity Kincaid nei suoi sogni per mescolare il sangue Endless con la linea Vortex. Ciò costringerebbe Dream a versare il sangue della famiglia per proteggere l’universo, ma a sua volta gli costerebbe la vita. Questa idea chiave viene portata avanti per tutta la storia fino a quando non si svolge tragicamente in Brief Lives, portando agli eventi dei volumi finali di The Sandman. In uno dei fumetti più iconici di tutti i tempi, Dream cammina a piedi nudi attraverso l’erba (“grounding”, come gli dice la morte nell’episodio sei) mentre fiori rossi sbocciano dietro di lui. Rendere giustizia a questa scena cruciale sarà, senza dubbio, in cima alla lista per molti fan dei fumetti quando si tratta dell’adattamento di Netflix. C’era persino una prefigurazione in questa scena nell’episodio due: fiori rossi iniziano a crescere accanto a Dream dopo che ha assorbito la vita dell’incubo Gregory.

penserò a questa prefigurazione fino a quando non la vedremo effettivamente accadere nella stagione 3 #sandmancomicspoilers pic.twitter.com/xH0drHb2Lf — swirly ☥ #RenewSandman (@swirlingthings) 18 settembre 2022

Amanda Pike The Sandman Stagione 2 Previsioni e aspettative

Una delle serie di previsioni che abbiamo ricevuto proveniva dal proprietario del gruppo Facebook altamente attivo (oltre 110.5.000 membri) e dal server Discord per lo spettacolo, Amanda Pike.

“Le mie previsioni per The Sandman Stagione 2 riguardano le trame di The Sandman: Season of Mists e The Sandman: A Game of you graphic novel. Credo che per prima cosa ci sarà dato il retroscena della relazione tra Morpheus e Nada e come è finita all’inferno. Quindi (forse a una cena di famiglia Endless) Morpheus sarà costretto a rendersi conto di aver sbagliato a lasciare Nada all’Inferno. Questo è stato il risultato di una conversazione con la Morte nei fumetti e penso che quella parte potrebbe rimanere intatta. Morpheus deve prepararsi per il viaggio all’Inferno, temendo il peggio. Ha anche una visita con Hob Gadling dove gli porta una bottiglia di vino molto rara che ha trovato in sogno.

Quando Morpheus arriva all’Inferno, scoprirà che Lucifero sta chiudendo il posto. Lucifero se ne sta andando. Si spera che Lucifero pronuncerà il famoso discorso tenuto nei fumetti. Il discorso è stato citato alcune volte in frammenti nello show televisivo Lucifer. Di come Lucifero non compri anime come la moglie di un pescivendolo il giorno del mercato. Come puoi possedere un’anima? E come le anime mortali che finiscono all’Inferno siano come masochisti che chiedono di essere torturati e così fanno. Lucifero dice a Morpheus quanto è stanco Lucifero. E poi, dopo che Lucifero ha rinchiuso l’Inferno, Lucifero chiede a Morpheus di aiutarlo a tagliare le ali di Lucifero. Questo è stato fatto, nei fumetti, usando la lama di Mazikeen. Una volta fatto ciò, Lucifero consegna a Morpheus la chiave dell’Inferno e inizia il vero divertimento. Morpheus deve capire cosa fare con la chiave dell’Inferno poiché entità provenienti da credenze di tutto il mondo e ogni pantheon si presentano in The Dreaming tutti in lizza per la Chiave dell’Inferno. Mentre questo sta succedendo nel mondo mortale, credo che la trama di “A Game of You” inizi a svolgersi in tandem. Barbie e Ken si sono separati e incontriamo Donna (l’ex di Judy dall’episodio della cena). Johanna Constantine potrebbe essere o meno qui al posto del personaggio della strega Tessaglia. Le trame si sovrapporranno e dopo che gli eventi di Season of Mists saranno risolti con due angeli che prendono la chiave dell’Inferno, anche il finale di A Game of You si svolgerà con alcuni cambiamenti moderati rispetto alla versione a fumetti della storia. Almeno così è Penso che possa succedere.

Pronostici “Anthro” per The Sandman Stagione 2

“Ovviamente potrei dire che sono entusiasta di vedere ogni singolo pannello di Season of Mists e A Game of You e, si spera, Fables & Reflections adattato nella stagione 2, ma per brevità, mi concentrerò su una scena che So che amerò più di chiunque altro nell’intera seconda stagione. È una conversazione molto breve tra Hob Gadling e Morpheus in cui viene fatto un brindisi e vengono salutati inutili. Hob è stato il mio personaggio preferito da quando ho letto i fumetti, e il ritratto di Ferdinand Kingsley ha solo rafforzato questo per me e per molti altri fan. Non vedo l’ora di vedere come lui e Tom stanno dando vita a quella scena, ma so che lo renderanno uno dei momenti più compassionevoli e commoventi della serie. Ma per quanto io voglia vederlo, temo che possa essere l’unica apparizione di Hob ​​nella stagione, per non parlare del fatto che durerebbe solo circa 5 minuti, il che sarebbe un enorme spreco di un personaggio molto popolare e del talento di Ferdie . È per questo che spero che gli sceneggiatori decidano di dargli un ruolo più importante nella storia di Dream per consolidare l’importanza della loro amicizia per gli eventi che accadono più tardi in Sandman. Se la stagione adatterà Thermidor, forse Hob potrebbe unirsi alla ricerca di Lady Constantine, che sarebbe una meravigliosa combinazione di due personaggi preferiti dai fan e un’affascinante presentazione di un Hob che ha abbandonato la tratta degli schiavi solo di recente. Vederlo alle prese con la sua coscienza e cercare di ritrovare il suo posto nel mondo sarebbe semplicemente incredibile”.

Jen P. (@_Starlorde) Le previsioni della seconda stagione di Sandman

“Da dove quel cliffhanger ci ha lasciato all’Inferno, vedremo la prossima stagione delle nebbie prendere vita. Anche se è stata già menzionata una cena in famiglia, abbiamo potuto vedere The Endless riunirsi di nuovo per presentare Delirium e Destiny. Onestamente mi piacerebbe vedere l’arco dove Delirium e Dream potrebbero andare a cercare Destruction. (Non solo perché c’è una delle citazioni preferite sulla permanenza e le stelle.) Dato che ci è stato presentato Will Shakespeare nell’episodio 6 e Dream menziona “una delegazione di fate” in visita, Sogno di una notte di mezza estate potrebbe arrivare (anche se è un episodio bonus come IL SOGNO DI MILLE GATTI/CALLIOPE).”

Anonymous spera in un altro episodio bonus

Un fan ci ha contattato e ha voluto rimanere anonimo. Ecco la loro speranza per un altro episodio bonus simile all’episodio 111.

“Mi piacerebbe vedere il numero Façade adattato in un altro episodio bonus. È una storia che significa molto per ogni lettore. Inoltre, i contenuti extra di Death sono sempre i benvenuti. Anche se è raramente nei fumetti, penso che tutti vogliano vedere più contenuti di Hob ​​nello show. Vedere lui e Dream interagire solo per metà episodio ha suscitato l’interesse dei fan ed è diventato rapidamente un personaggio amato. Abbiamo appreso di recente che una scena con Dream in visita nell’aula di Hob ​​è stata scritta ma mai girata. Vederlo nella seconda stagione potrebbe essere molto divertente. Seasons of mists è piuttosto il preferito dai fan, semplicemente vederlo sullo schermo sarebbe fantastico. Il problema della cena di famiglia ci porterà a incontrare la maggior parte degli Endless. Siamo tutti entusiasti di sapere chi interpreteranno per Delirium, ognuno ha il cast dei suoi sogni. Personalmente, sono più concentrato sul casting di Destiny, sperando che sia un cameo di Neil Gaiman. La tragedia di Nada sarà la trama principale della seconda stagione. Di per sé è mozzafiato, ma penso che abbia bisogno di più momenti in cui Desire sta manipolando la situazione e spero che lo show ce lo dia.

