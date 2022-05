Cosa vogliono i fan se la stagione 2 di “Heartstopper” accade?

Fermacuoristella Yasmin Finney continua a fare notizia con i suoi post sui social media. 17 anni Finney è diventato un Superstar di TikTok mentre ha ispirato milioni di persone, condividendo il suo viaggio da donna transgender nera Manchester. La sua interpretazione di Elle in Heartstopper ha impressionato i fan, tanto che tutti non vedono l’ora di vedere di più dell’attrice in una possibile stagione 2.

Di recente ha fatto notizia per aver rivelato che lei e i suoi compagni Fermacuori star, Joe Locke, sarebbe andato al INCONTRATO 2023 e la notizia ha inviato un’ondata di eccitazione tra i fan dello spettacolo, come il INCONTRATO è considerato uno dei le serate più prestigiose di Hollywood. E ora, Yasmin è tornato su Twitter e ha lasciato i fan più eccitati e disperati che mai per una stagione 2 per lo spettacolo.

Le aspettative dei fan dal tweet di Yasmin Finney

I fan non riescono a superare la loro ossessione Fermacuori come si stanno abbandonando a tutto Fermacuori-imparentato. Quando Yasmin Finney ha twittato sulla stagione 2, i fan non hanno avuto brividi. Alcuni di loro hanno risposto al suo tweet come se stessero aspettando che qualcuno facesse questa domanda. Ecco il tweet di Finney.

Qual è la cosa per cui tutti sono più entusiasti… Se otteniamo una stagione 2? — Yaz (@Yazdemand) 27 aprile 2022

Yasmin suona Elle nello show ed è L’interesse romantico di Tao. La coppia è popolare tra i fan per essersi riconciliata rapidamente, dopo aver litigato e in tutti i modi carini. Basato sull’omonima graphic novel di Alice Oseman, Fermacuori la prima stagione include i volumi 1 e 2 del romanzo in 4 parti. A parte una possibile stagione 2, i fan possono anche aspettarsi parte 5 del romanzo in uscita nel 2023.

Secondo Joe Locke, i fan dovrebbero aspettarsi almeno un’altra stagione dello spettacolo. Al produttore esecutivo della serie, Patrick Walters, è stato chiesto in un’intervista se gli sarebbe piaciuta una seconda stagione e ha detto: “Dato che ci sono più libri nella serie, c’è più materiale di partenza da adattare. Alice ed io stiamo mettendo su i nostri limiti di pensiero e stiamo iniziando a pensare al futuro ora.

I fan reagiscono al tweet di Yasmin Finney riguardante Heartstopper Stagione 2

Quando ami una serie di libri, che poi ottiene un adattamento, hai naturalmente in mente alcune scene. Lo stesso vale per i fan di Heartstopper. Quindi, naturalmente, il tweet di Yasmin ha spinto i fan a inviare una raffica di richieste e aspettative come risposta:

LORO >>>> NON VEDO NESSUNO CHE PARLA DI LORO. pic.twitter.com/T18eMGqX9H — Oli (@EltxnOrtiz) 1 maggio 2022

QUESTA SCENA. pic.twitter.com/aSc7QtRuCK — ari!! 🫶 (@st4rii_) 27 aprile 2022

l’unica scena in cui Darcy incontra Charlie e Nick che si baciano in hotel e dice “oh, sei gay. proseguire.” — Giulio: P (@jules_okay) 28 aprile 2022

Tutta questa scena… Quando Olivia Colman e Kit Connor recitano in questo modo, mi distruggeranno. pic.twitter.com/qumTsVMl7t — Frida (@Fridobz) 27 aprile 2022

gli insegnanti gli insegnanti gli insegnanti gli insegnanti gli insegnanti pic.twitter.com/VcY2LjXlJh — carla. ʕ´• ᴥ•̥`ʔ (@calantha_mun) 29 aprile 2022

questi pic.twitter.com/mvP3KhRyNE – vigilia. (@l0v3rts) 27 aprile 2022

QUESTA SCENA RICREATA pic.twitter.com/qsTLQnO6UH — ZED #1 Tao Xu Difensore (@sitcomabed) 27 aprile 2022

PIÙ DI VOI pic.twitter.com/T7uCOHEvPM — il piccolo principe di dario | SPOILER DI OWLPHIBIA (@fandomtingz_) 27 aprile 2022

Nota a margine: se qualcuno non ha visto lo spettacolo e se le miriadi di commenti entusiasti dei fan sono stati abbastanza convincenti, è ora di trasmetterlo in streaming qui.

Heartstopper è pieno di dettagli carini che potrebbero mancare se sbattono le palpebre. Sia esso Il cameo di Alice Oseman nell’ultimo episodio o L’apparizione a sorpresa di Olivia Colman nei panni della mamma di Nicko l’animazione che lo fa sembrare un fumetto dal vivo, Fermacuori sembra la figlia d’amore di Alice, che ha allevato per essere la migliore.

