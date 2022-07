Cose più strane e Netflix è noto per fornire molti modi per interagire con i fan, sia durante la promozione della nuova stagione che anche dopo che la stagione è caduta!

Ovviamente noi fan conosciamo l’intera stagione di Cose più strane 4 è ora in streaming e sono sicuro che quasi tutti voi avete visto gli ultimi due episodi che compongono il volume 2. Qualcuno è già andato per un rewatch per l’intera stagione?

Ad ogni modo, la quarta stagione ci ha presentato un nuovo personaggio, Argyle. È il migliore amico di Jonathan in California, è principalmente uno sballato, ma è molto divertente e ha fornito molti momenti comici in questa stagione. L’adolescente Cali lavora anche da Surfer Boy Pizza. Ed è molto appassionato del suo lavoro!

Proprio come qualsiasi altro veicolo commerciale, il numero della pizzeria è pubblicizzato sul furgone. Quindi cosa succede esattamente quando chiami il posto della torta di formaggio?

Cosa succede quando chiami il numero di Surfer Boy Pizza da Stranger Things?

Nel caso non l’avessi preso, il numero sul Surfer Boy Pizza Van è 805-457-PIZZA o 805-457-4992. E quando componi quei numeri e chiami il numero, è Argyle stesso che è sull’altra linea!

Non puoi conversare con lui, è solo una registrazione. Ma è comunque un modo davvero carino di essere interattivo con i fan! Sono sicuro che la serie sapeva che i fan con gli occhi d’aquila avrebbero individuato il numero e avrebbero provato a chiamarlo. Così l’hanno trasformata in una piccola e divertente esperienza!

Quindi, quando arrivi alla pizzeria dall’altra parte, Argyle ti saluta ma poi deve metterti in attesa. Ma senti ancora tutto quello che ha da dire. Ed è un ordine molto interessante. Ecco il messaggio di circa un minuto:

Naviga! Surfer Boy Pizza, qui sta parlando Argyle. Produciamo tutto fresco qui da Surfer Boy, ad eccezione del nostro ananas che viene da una lattina. Oh, puoi tenere duro amico? Brochacos, ho appena ricevuto un altro ordine prima che questo tizio in attesa lo chiamasse super specifico, come strano. Sei pronto? Quindi, prima, deve essere una crosta di sei pollici e deve essere super gialla. Non lo so, non chiedermelo amico. Questo è quello che hanno detto. E poi dobbiamo prendere la salsa rossa, fino al bordo della crosta. Quindi non andare oltre. E poi vogliono, e questo è davvero importante, quattro pezzi di mozzarella bianca, tre habaneros bello e arancione brillante, due fette di peperone verde, devo far cantare l’habanero uomo. E poi uno, solo uno, pezzo di gorgonzola sopra. Ora so che è strano. Il formaggio blu è dannatamente vicino alla muffa. Ma ehi, ci hai provato? Prova prima di negare fratello. Ok, questo è tutto ciò che ho. Hai ricevuto l’ordine? Sì, bello. Ok, scusa brochaco grazie per l’attesa.

Dopodiché la chiamata termina. Quindi è un modo breve e dolce per i fan dello show di fantascienza di sentirsi parte di esso in un piccolo modo.

Dove puoi acquistare Surfer Boy Pizza?

Sapevi che puoi acquistare anche Surfer Boy Pizza? Se ti trovi negli Stati Uniti, Netflix ha collaborato con Walmart in modo da poter acquistare una pizza surgelata Surfer Boy disponibile in quattro gusti: pepperoni, supreme, meat lover o ananas jalapeño. Puoi acquistarli separatamente o in un pacchetto di varietà. Queste pizze potrebbero non essere fresche come quelle prodotte da Argyle, ma vale sicuramente la pena provarle!

L’intera stagione di Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.