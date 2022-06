Cosa succede con la guerra tra Paradiso e Inferno? (spoiler)

È tutto paradiso contro inferno nella serie comica L’idiota preferito di Dio, nuovo su Netflix oggi. La serie, creata e scritta da Ben Falcone (Falcone recita anche insieme alla moglie e all’attrice nominata all’Oscar Melissa McCarthy), segue un ragazzo medio che viene trascinato in una guerra di proporzioni epiche dopo essere stato scelto da Dio per diffondere un messaggio.

Spoiler avanti per L’idiota preferito di Dio

Durante la prima stagione dello show, vediamo un cast colorato di personaggi che tenta di superare in astuzia Satana (Leslie Bibb) e tenere a bada i demoni mentre lavora per assistere Dio e angeli come Chamuel (Yanic Truesdale).

Di seguito esamineremo la fine della prima stagione per discutere di come lo spettacolo conclude le sue trame principali. Se hai finito di guardare lo spettacolo o sei semplicemente pronto a vedere come finisce tutto, continua a leggere!

Il finale idiota preferito da Dio: qual era il messaggio di Dio?

Durante la prima stagione dello show, Clark cerca di capire il messaggio di Dio e come dovrebbe diffonderlo nel mondo. Dio alla fine dice a Clark che il suo messaggio è questo: tutti avevano ragione. Tutte le religioni sono valide fintanto che non usi il nome di Dio per ferire le persone, Dio è felice con tutti i tipi di fede.

Finale idiota preferito da Dio: Chamuel è davvero morto?

Satan dice di aver ucciso Chamuel, ma Frisbee afferma di non aver mai visto il corpo di Chamuel. Sembra che ci siano buone possibilità che Chamuel sia ancora vivo.

Finale idiota preferito da Dio: cosa succede con la guerra tra paradiso e inferno?

Non lo sappiamo ancora. L’idiota preferito di Dio inizialmente ricevuto un ordine di 16 episodi, dovremmo ricevere la seconda metà in una data futura. Immagino che vedremo la risoluzione di questa guerra nel prossimo lotto di episodi.

Durante la fine della prima stagione, Satana finisce per tornare all’Inferno per cercare di prendere il suo posto in cima e sembra che la guerra sia ancora in corso, quindi perché Dio ha detto a Clark e Amily di andarsene perché ha bisogno che Clark sia al sicuro per dopo.

Cosa succede durante il finale di God’s Favorite Idiot?

La scena finale di L’idiota preferito di Dio l’episodio 8 mostra Clark e Amily che si allontanano dall’ospedale per scappare, per comando di Dio. Clark si chiede se forse andrà tutto bene, ma poi vediamo che una piaga di locuste sta seguendo dietro di loro.

L’idiota preferito di Dio è ora in streaming su Netflix.