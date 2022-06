Cosa succede alla fine di Spiderhead? (spoiler)

Testa di ragno con Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett è ora in streaming su Netflix. Questo insolito thriller di fantascienza è un film accattivante e facile da guardare, perfetto per una notte di fine settimana.

Importanti spoiler in vista Testa di ragno

Nel film, Hemsworth interpreta il genio farmaceutico Steve Abnesti che gestisce una struttura carceraria sperimentale dove i prigionieri possono commutare le loro condanne in cambio dell’accettazione di sperimentazioni farmacologiche. Ma questi farmaci che alterano la mente possono essere pericolosi e quando un prigioniero, Jeff, si innamora di un altro, deve trovare un modo per salvarli entrambi.

Ma cosa succede alla fine del film? Qual è la vera agenda di Steve? Cosa succede a Jeff e Lizzy? Che ne è della struttura Spiderhead? Analizziamo i tanti colpi di scena del film.

Finale Spiderhead: perché Jeff e Lizzy hanno fatto per essere imprigionati?

All’indomani di una festa, Jeff è salito in macchina e ha guidato ubriaco mentre scortava la sua amica e sua moglie, Emma. Nonostante affermasse di essere bravo da guidare, chiaramente non lo era e finì per schiantarsi a capofitto con l’auto contro un albero, provocando la morte di entrambi i passeggeri. Jeff è stato condannato con due accuse di omicidio volontario.

Nonostante abbia detto a Jeff di essere stata imprigionata per rapina, in seguito scopriamo che Lizzy è stata effettivamente condannata al carcere perché ha dimenticato il suo bambino in macchina per tre ore mentre andava al lavoro, provocando la morte di suo figlio.

Cosa fa Darkenfloxx?

Darkenfloxx è una droga discussa frequentemente nel film in quanto diventa parte del processo di Steve per testare la “droga dell’amore” N-40. Provoca estrema costrizione mentale e fisica. Quando il MobiPak di Heather viene inondato dalla droga, finisce per suicidarsi davanti a Steve, Jeff e Mark.

Finale Spiderhead: qual è il vero programma di Steve?

Steve dice a Jeff e agli altri detenuti che tutto ciò che fanno è diretto da un comitato invisibile. In realtà, non è vero. L’intera struttura è in realtà solo un laboratorio sperimentale per l’azienda personale di Steve, la Abnesti Pharmaceuticals, il che significa che Steve ha mentito per tutto il tempo.

Oltre a ciò, il vero obiettivo di Steve non è testare vari farmaci per migliorare il mondo, ma testare un singolo farmaco chiamato B-6, o il suo nome di test OBDX (obbedienza). Questo farmaco costringerebbe le persone a fare tutto ciò che gli viene detto, anche se è antitetico alle loro convinzioni. Ogni detenuto è sulla B-6, è così che Steve li ha persuasi tutti a permettere e riconoscere la flebo e sostanzialmente gli ha permesso di usarli come cavie.

Ma B-6 ha un problema ed è che l’utente non ucciderà o danneggerà qualcosa che ama, quindi perché Steve continua a cercare di far innamorare uno dei detenuti usando N-40 e poi costringe quella persona ad amministrare Darkenfloxx per farli rispettare il ferire/uccidere qualcuno a cui tengono, dimostrando così che B-6 crea obbedienza universale. Steve vuole cambiare il mondo in un luogo in cui le persone seguono le regole e possono essere completamente controllate in ogni momento.

Perché Steve si dà N-40?

Per tutto Testa di ragno, potresti aver notato Steve aumentare i suoi livelli di N-40 mentre era solo. Non è esplicitamente chiaro il motivo per cui Steve lo fa, ma suppongo che si riferisca a B-6. Se si ama abbastanza, non si suicida né si fa male se qualcuno tentasse di usare B-6 (OBDX) contro di lui. Questa è comunque la mia teoria attuale.

Qual è il significato della carta bingo?

Steve usa la carta del bingo per nominare le sue droghe e anche per tenere traccia di tutte le droghe che ha già dimostrato di funzionare con successo con B-6, il che significa che sa che le persone acconsentiranno a prenderle a causa del controllo che B-6 gli dà su ogni persona . Fondamentalmente è come se Steve stesse cercando di vedere fino a che punto può spingere le persone con B-6 a testare la loro obbedienza. Ecco perché B-6 e N-40 sono gli unici due sulla carta senza stelle perché Steve non li ha ancora fatti funzionare in tandem come vorrebbe.

Cosa succede alla fine di Spiderhead?

Nell’ultimo atto del film, Jeff convince Mark a tradire Steve. Mark diventa sempre più diffidente nei confronti delle azioni di Steve durante il film e ciò culmina con il suicidio di Heather. Dopodiché, Mark dà segretamente a Jeff l’accesso ai controlli MobiPak di Steve (e aggiunge Darkenfloxx alle fiale di Steve).

Rendendosi conto che Jeff è innamorato di Lizzy, Steve cerca di costringerlo a somministrarle Darkenfloxx. Jeff rifiuta e alla fine ribalta la situazione su Steve, usando l’app di amministrazione sul telefono per pasticciare con il MobiPak di Steve invece che con quello di Lizzy. Dice a Steve che Mark ha lasciato la struttura e sta per portare lì la polizia.

Steve ammette anche che Lizzy e Jeff sono stati effettivamente liberi di andare per un po’ di tempo, ma Steve li ha tenuti lì comunque.

Segue una scaramuccia tra i due uomini con Steve che alla fine prende il sopravvento e inonda il branco di Lizzy con Darkenfloxx. Lizzy cerca di strangolarsi con la cintura mentre Steve ha la meglio su Jeff. Quando Jeff vede Lizzy sull’orlo della morte, prende una sferzata di forza e spinge Steve lontano da lui, gli ruba le chiavi e si precipita a salvare Lizzy. Jeff sblocca il suo MobiPak e rimuove tutte le fiale appena in tempo.

Steve si riprende lentamente (ma anche le sue fiale sono state tutte allagate e danneggiate e non ha più le chiavi per rimuovere il MobiPak) e sale all’interfono per dire a tutti i detenuti che Jeff e Lizzy stanno minacciando di rovinare il loro intero programma, mettendo tutto in ordine. i detenuti contro di loro. Fortunatamente, la coppia riesce a respingerli e a fuggire verso la libertà.

Nel frattempo, anche Steve cerca di scappare e raggiunge il suo idrovolante mentre le autorità arrivano alla struttura. Ma poiché sta ancora combattendo gli effetti di tutte le droghe contemporaneamente, Steve finisce per schiantarsi con il suo aereo su un’isola vicina. Possiamo presumere che la successiva esplosione lo uccida.

Spiderhead è diverso dal racconto Escape from Spiderhead?

Sì, il film apporta alcune modifiche notevoli rispetto al materiale originale, “Escape from Spiderhead” di George Saunders. Nel racconto, Steve è in realtà Ray Abnesti e Ray cerca di costringere Jeff a somministrare Darkenfloxx a Rachel (il personaggio di Lizzy) in un esperimento simile che abbiamo visto nel film.

Vedendo che Jeff si rifiuta di obbedire, Ray parte per ottenere un mandato che costringerebbe Jeff a fare come dice. Rimasto solo, Jeff si amministra Darkenfloxx su se stesso invece che su Rachel e si uccide mentre è sotto l’effetto della droga. Una voce nella sua testa gli dice che può ancora riprendersi da questo se lo desidera, ma alla fine Jeff sceglie di morire così non potrà mai più ferire nessuno.

Spiderhead ha una scena post-crediti?

No, non ci sono scene post-crediti alla fine di Testa di ragno.