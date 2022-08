Cosa succede a Toby in I came by? Spiegazione del finale del thriller Netflix

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per I Came By*

L’ultimo thriller di Netflix, I Came By, può sembrare modesto in superficie, ma con alcuni colpi di scena inaspettati e un cast stellato di attori britannici tra cui George MacKay del 1917, Line of Duty e l’attrice coraggiosa Kelly Macdonald e Hugh Bonneville di Downton Abbey e Paddington, si preannuncia essere un must-watch.

Il film racconta la storia dell’artista di graffiti ribelle Toby mentre cerca di smascherare le cattive azioni dei ricchi e potenti di Londra, ma il suo ultimo obiettivo, un giudice in pensione di nome Hector Blake, ha un segreto molto più sinistro di quanto chiunque possa credere.

Toby si mette in grave pericolo per portare alla luce le oscure intenzioni di Hector, ma proprio quello che gli succede alla fine di I Came By mentre spieghiamo i colpi di scena dell’emozionante finale del film.

Toby scopre l’oscuro segreto di Hector

Dopo aver fatto irruzione nella casa del suo ultimo bersaglio, il giudice in pensione Hector Blake, Toby si rende presto conto di non essere solo nella sontuosa casa di periferia.

Alcuni rumori provenienti dal piano di sotto lo portano nel seminterrato dove trova alcune foto compromettenti di un giovane maltrattato e un mucchio di fascette in un cassetto della scrivania.

Tuttavia, la ricerca di Toby è resa ancora più allarmante quando trova una porta segreta dietro uno scaffale ed è inorridito da ciò che vede attraverso lo spioncino, tanto che si precipita e chiama la polizia.

Gli ufficiali non riescono a trovare nulla che costringa Toby ad agire lui stesso e lui irrompe in casa e tenta di salvare il prigioniero che era rinchiuso dietro la porta segreta.

Sono venuto da © Netflix | Nick Wall

Cosa succede a Toby in I came by?

Il piano di Toby per salvare il prigioniero segreto si ritorce contro quando Hector Blake torna a casa perché sospettava che qualcosa non andasse dopo la prima irruzione di Toby.

Hector indaga sulla sua stanza nascosta mentre Toby si prepara a tendergli un’imboscata, ma i suoi sforzi vacillano quando scivola su una pozzanghera sul pavimento che dà a Hector la possibilità di attaccarlo con una mazza da cricket.

Toby non viene mai più visto dopo questo momento che porta sua madre, Lizzie, ad avviare le proprie indagini su ciò che è successo a suo figlio.

Dopo aver appreso che Toby stava indagando su Hector prima della sua scomparsa, inizia a guardare la casa del giudice e i suoi sospetti vengono ulteriormente alimentati quando Omid, un massaggiatore iraniano che Hector aveva invitato, viene visto scappare dalla finestra, sostenendo che Hector aveva smesso di fumare. la sua bevanda.

In un ultimo disperato tentativo di scoprire cosa è successo a suo figlio, Lizzie irrompe in casa da sola, ma viene catturata da Hector che le rivela di aver scaricato le ceneri di Toby nel gabinetto dopo aver usato il forno nel suo seminterrato per bruciare il suo corpo, prima di farlo. lo stesso a Lizzie e Omid, che era riuscito a riconquistare.

Sono venuto da © Netflix | Nick Wall

Il finale di I Came By e gli atti omicidi di Hector spiegati

Dopo che sia Toby che Lizzie sono scomparsi mentre indagavano su Hector Blake, Jay, amico di Toby e collega artista di graffiti, è ispirato a intraprendere finalmente un’azione dopo essere rimasto fuori mano per gran parte del film poiché ha un bambino appena arrivato di cui prendersi cura di.

Dopo la scomparsa di Lizzie, indaga sulla casa di Hector, solo per scoprire che il giudice è scomparso e ha frettolosamente messo in vendita la casa.

Questa sembra essere la fine fino a quando la ragazza di Jay, Naz, rivela che Hector parteciperà all’imminente evento del terzo centenario nella sua scuola e Jay la usa come un’opportunità per seguirlo nella sua nuova casa in campagna.

Si intrufola nella casa di Hector e riesce a sopraffare il giudice omicida e scopre che Hector aveva un’altra stanza segreta allestita nel garage della sua nuova casa dove trova un altro sfortunato prigioniero.

La polizia arriva sulla scena e trova Hector legato e pronto per essere arrestato mentre Jay ha dipinto a spruzzo la sua targhetta e quella di Toby sul muro, “I Came By”.

Sono venuto da © Netflix | Nick Wall

Hector rivela le ragioni dietro la sua follia omicida quando confida a Omid che suo padre ha preso un giovane aiutante Parsi di nome Ravi sotto la sua ala.

Alla fine, il padre di Hector ha invitato Ravi a vivere con la famiglia e ha continuato a dormire con lui, il che ha portato la madre di Hector al suicidio dopo essere stata bandita nella stanza degli ospiti.

Hector, nel frattempo, fu mandato in collegio e si risentì profondamente di Ravi per aver sostituito lui e sua madre e un’estate tornò a casa e attaccò Ravi, quasi uccidendolo.

Il giudice rivela a Omid che l’esperienza è stata incredibilmente liberatoria e potenziante e apparentemente ha risvegliato la vena omicida dentro di lui.

Sono venuto da © Netflix | Nick Wall

I Came By è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 31 agosto 2022.

