Cosa succede a Ruth in Ozark stagione 4 parte 1? (spoiler)

La due volte vincitrice dell’Emmy Award Julia Garner è tornata Ozark stagione 4 parte 1 nei panni dell’enigmatica e spesso accattivante Ruth Langmore.

Ancora una volta, Garner offre la performance più forte della stagione e non sorprende che la sua performance arrivi in ​​tandem con una delle serie di eventi più intense per Ruth.

Seguendo il Ozark finale della terza stagione, che ha caratterizzato una svolta scioccante per qualcuno vicino a Ruth, il leader del branco di Langmore subisce uno stridente cambio di alleanza nella prima metà dell’ultima stagione che porta a un altro futuro incerto.

Ozark la stagione 4 parte 1 era solo l’inizio. Ci sono ancora sette episodi rimasti per portare ogni storia alla sua conclusione. Mentre aspettiamo di vedere cosa accadrà per Ruth negli episodi finali, ecco cosa le è successo finora nella stagione.

Attenzione: spoiler importanti da Ozark stagione 4 parte 1 avanti!

Ruth Ozark stagione 4 parte 1

Di gran lunga, Ruth è stata la più strizzata Ozark stagione 4 parte 1. Inizia l’ultima stagione affrontando le conseguenze dell’omicidio di Ben e alle prese con le ricadute della sua precedente alleanza con la famiglia Byrde.

Dopo lo scioglimento del loro rapporto di lavoro, Ruth inizia a lavorare con Darlene e Wyatt per la loro operazione di eroina, ma l’attrito con Darlene su chi potrebbe vendere il prodotto alla fine ha inasprito quel rapporto di lavoro.

Ruth, ancora una volta, ha iniziato a lavorare con Marty dopo aver collaborato con Jonah, che aveva lavato i soldi per lei e Darlene. Naturalmente, è un pasticcio completamente intricato che aumenta la pressione del cartello Navarro e porta agli omicidi di Darlene e Wyatt.

Quando Ruth trova morto uno dei suoi ultimi membri della famiglia, irrompe nella casa dei Byrde brandendo un fucile e chiedendo di sapere chi ha ucciso Wyatt (e, meno pressante per Ruth, Darlene). Nonostante le proteste di Marty e Wendy, Jonah dice a Ruth che era Javi.

La prima metà di Ozark la stagione 4 si conclude con Ruth su tutte le furie mentre cerca vendetta su Javi. Tutte le alleanze di Ruth sembrano essere svanite e ora che Wyatt è morto, è praticamente tutta sola negli Ozarks con molte persone di cui non si fida e di cui non può fidarsi.

Attualmente, Ruth potrebbe ritrovarsi in una situazione dannata se lo fa, dannata se non si trova nella situazione. Secondo la cautela di Marty, uccidere Javi potrebbe peggiorare le cose. Ma d’altra parte, cosa ha da perdere ora che Wyatt, la persona a cui teneva di più, se n’è andata?

Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà per Ruth Ozark stagione 4 parte 2.