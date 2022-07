“Cosa sta simulando?”: La star di “Oppenheimer” Matthew Modine è rimasto sconcertato dallo slang di Internet

Matthew Modine ha guadagnato un’enorme attenzione da parte dei fan poiché hanno sempre opinioni epiche sul suo personaggio Cose più strane. Questo è solo un pensiero accattivante che i fan lo adorano nonostante sia stato ritratto come malvagio fino alla fine. E i fan si aspettano ancora il suo ritorno nella stagione finale perché anche lui è stato picchiato a morte in precedenza. L’attore ha sicuramente creato uno sconvolgimento con la sua recitazione e ora lo vedremo di più.

Sarà visto nel dramma biografico Oppenheimer l’anno prossimo. Tuttavia, il suo ruolo non è stato ancora rivelato, ma ci aspettiamo che qualcosa di buono si stia preparando. Inoltre, sembra a Il fan di Twitter ha perplesso PAPA con il suo commento di recente. Entriamo più a fondo per saperne di più su questa piccola chiacchierata sui social media.

Un fan ha creato un video di Brennero per Matthew Modine da Stranger Things

La febbre del personaggio del dottor Martin Brenner è ancora nella testa degli spettatori anche se è finalmente uscito dal gioco Cose più strane nave. Sorprendentemente questa è una cosa da considerare che nemmeno Vecna ​​ha potuto prendere le sue luci della ribalta. Sicuramente, perché è anche il papà di Henry Creel e nessuno potrebbe impossessarsi del suo fascino. Tuttavia, lo slang usato da un fan su Twitter lo ha lasciato perplesso.

Quindi il fan ha condiviso una clip con la didascalia:

“@Matthew Modine Penso sempre a cosa potrebbe pensare Matthew quando vede le mie modifiche. È tipo: Perché questa ragazza di 14 anni mi sta prendendo in giro?! #drmartinbrennerishot”

A cui l’attore ha ritwittato chiedendo al fan il significato dello slang “Che cosa sta semplificando.” Ed è così adorabile come mantenga sempre le cose leggere e divertenti con i suoi fan.

Cos’è il “simping”? https://t.co/bEv3UKQSic — Matthew Modine (@MatthewModine) 22 luglio 2022

Pertanto, post come questi mostrano come l’attore abbia affascinato gli spettatori con i suoi look classico dai capelli bianchi. E come ha reso il dottor Brenner un ricordo indimenticabile per i fan. Perché ora non possiamo immaginare lo spettacolo senza di lui. O pensare che chiunque avrebbe potuto incarnare questo ruolo come ha fatto lui.

Dal sentiero dell’odio a simpatia per il non perdono, abbiamo avuto modo di vedere molti colori del suo personaggio. Di conseguenza, la sua vita finì nel vuoto del deserto del Nevada quando ha scelto di salvare Eleven su se stesso in quest’anno Cose più strane.

Ebbene, la storia non finisce qui poiché l’attore rimarrà connesso a noi con i suoi prossimi progetti. Sei entusiasta di scoprire il suo nuovo ruolo nel dramma del 2023 Oppenheimer?

