Cosa significano le due linee temporali per Natalie

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Look Both Ways*

La cineteca di Netflix è stracolma di ogni tipo di commedia romantica che si possa immaginare, ma l’ultimo ingresso nel genere, Look Both Ways, sconvolge la formula di un film che è allo stesso tempo affascinante e fantasioso.

Il film racconta la storia di Natalie, una studentessa universitaria alla vigilia della laurea che deve affrontare l’incombente risultato di un test di gravidanza, che potrebbe far fallire il piano quinquennale che si è prefissata.

La vita di Natalie diverge quindi in due possibili linee temporali ed esplora i potenziali futuri a seconda che il test sia positivo o negativo.

Poiché Look Bothways fonde gli eventi di due linee temporali durante il suo runtime, agli spettatori sono state lasciate molte domande, il che significa che il suo finale e le sue linee temporali devono essere spiegate.

Guarda in entrambi i modi | Trailer ufficiale BridTV 10929 Guarda in entrambi i modi | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/8LOx5sD1okU/hqdefault.jpg 1057668 1057668 centro 13872

Timeline 1: Natalie rimane incinta

La prima linea temporale che Look Both Ways esplora in dettaglio è quella in cui il test di gravidanza risulta positivo e Natalie ha la prospettiva di diventare madre, facendo deragliare i suoi piani di trasferirsi a Los Angeles per iniziare la sua carriera nell’animazione.

Decide di tenere il bambino ma è d’accordo con il padre, Gabe, sul fatto che dovrebbero essere co-genitori piuttosto che diventare una coppia poiché teme che una rottura lungo la linea possa essere dannosa per il bambino.

Dopo essere rimasti inizialmente scioccati dalla rivelazione, i genitori di Natalie accettano di lasciarla rimanere in modo che possa crescere sua figlia, una figlia di nome Rosie.

Mentre Natalie è costretta a rimanere a casa, la sua amica Cara si avventura a Los Angeles e sentire come sta si rivela scoraggiante poiché Natalie crede che stia perdendo il suo piano originale.

Nonostante abbia accettato di non avere una relazione con Gabe, Natalie si pente della sua decisione quando Gabe incontra un’altra ragazza, Miranda, e alla fine propone.

Per distrarla dal toccare il fondo, Natalie riporta la sua attenzione alla sua arte e inizia a lavorare su un fumetto chiamato Night Owl e lo presenta al Festival South by Southwest (SXSW) dove è davvero ben accolto.

All’evento, Natalie incontra di nuovo Gabe, la cui band si esibisce lì, e scopre che il suo fidanzamento con Miranda non è andato a buon fine e accettano di dare una svolta alla loro relazione.

Guarda in entrambi i modi © Felicia Graham | Netflix

Timeline 2: Natalie non rimane incinta

Nell’altra linea temporale, Natalie si dirige a Los Angeles come previsto mentre cerca di iniziare la sua carriera nell’animazione.

Nel tentativo di entrare nel settore, Natalie fa domanda per un lavoro come assistente personale del suo idolo Lucy Galloway e partecipa a una festa organizzata dalla Tall Story Animation nella speranza di incontrarla.

Tuttavia, Lucy non è lì, ma invece, Natalie finisce per incontrare Jake, un potenziale regista, e la coppia va subito d’accordo.

Natalie riesce a far lavorare il lavoro per Lucy, ma si rende presto conto che non è niente come sperava poiché trascorre la maggior parte del suo tempo a prendere il caffè piuttosto che mostrare la sua arte.

Con la loro relazione che sta andando bene, Natalie e Jake hanno in programma di andare a vivere insieme, ma le cose prendono una brutta piega quando Jake riceve un’offerta di lavoro da sogno che lo vedrebbe dover trasferirsi in Nuova Scozia.

La coppia tenta di far funzionare la loro relazione, ma la lunga distanza si rivela troppo e la loro storia d’amore inizia a interrompersi e, allo stesso tempo, Natalie perde il lavoro lavorando per Lucy.

Come nell’altra linea temporale, Natalie si ritrova al fondo, ma decide di raccogliere i pezzi e trovare la propria voce artistica e crea un cortometraggio animato chiamato Indigo che sottopone a SXSW dove si rivela un enorme successo.

Lucy offre a Natalie un nuovo lavoro come animatrice mentre Jake abbandona il suo lavoro in Nuova Scozia per partecipare al festival, il che porta la coppia a riprendere la loro relazione.

Guarda in entrambi i modi © Felicia Graham | Netflix

Spiegazione del finale Look Both Ways

Il culmine del film riporta entrambe le linee temporali al punto in cui tutto è iniziato, il bagno della confraternita di Natalie dove sta per fare l’importantissimo test di gravidanza.

Entrambe le versioni future di Natalie sono presenti e tentano di rassicurare la Natalie originale sul fatto che, qualunque cosa accada, tutto andrà bene alla fine.

Non è mai stato rivelato quale delle linee temporali finirà per accadere, ma questo fa parte del messaggio del film, che indipendentemente dai dossi sulla strada e dai diversi percorsi offerti, le cose troveranno sempre un modo per risolversi.

Nonostante abbiano esperienze molto diverse nelle rispettive linee temporali, entrambe le versioni di Natalie hanno rovinato il loro piano quinquennale per un motivo o per l’altro.

Ma anche se potrebbe non essersi trasferita a Los Angeles o essere stata rifiutata dal suo idolo, usa le esperienze di ogni linea temporale per perseguire il suo obiettivo finale di diventare un’artista e mentre le due linee temporali la portano su strade diverse, raggiunge comunque l’obiettivo che lei si proponeva di raggiungere fin dall’inizio.

Guarda in entrambi i modi © Felicia Graham | Netflix

Look Both Ways è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 17 agosto 2022.

In altre notizie, Johnny Depp assumerà la sedia del regista per il nuovo film dopo il caso di Amber Heard