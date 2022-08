Cosa si aspettano i fan dalla stagione 4 di “Love,Death, + Robots” mentre Netflix annuncia il rinnovo

Amore, Morte, + Robot La stagione 4 è ora ufficiale. Non ci sono due opinioni sul fatto che lo spettacolo sia un capolavoro animato. La serie ha ricevuto numerosi Emmy Awards ed è stata applaudita in tutto il mondo per la sua brillante animazione e la sua intrigante narrazione. Inoltre, Amore, Morte, + Robotracconta una storia esclusiva e brillante in ogni episodio.

Di cosa tratta Love, Death, + Robots?

La serie animata Netflix ha avuto tre stagioni dalla sua prima nel 2019 e non ha lasciato nessun genere intatto. Che si tratti di commedia, horror, romanticismo o thriller, Amore, Morte, + Robot ha alcune delle migliori storie. I doppiatori della serie sono tra i pochi attori di Hollywood più popolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Geeked (@netflixgeeked)

Chris Parnell (sala giochi)Joel Mchale (Spy Kids: tutto il tempo del mondo), e Mary Elizabeth Winstead ( Cielo alto) sono tra i tanti artisti che danno voce ai personaggi. La terza stagione della serie è stata rilasciata a maggio del 2022 composta da nove episodi ricchi di emozioni con Jibaro che si è distinto come l’episodio più brillante. Considerando che la maggior parte delle serie Netflix termina nella terza stagione, i fan avevano perso la speranza per una nuova stagione. Quindi, quando l’Instagram di Netflix Geeked lo ha annunciato Amore, Morte, + Robot avrà una stagione 4, erano oltremodo eccitati.

LEGGI ANCHE: In che modo “Love, Death + Robots” Stagione 3 Episodio 6, “Swarm” si collega con Adamo ed Eva

Cosa si aspettano i fan dalla prossima stagione?

La serie animata di Netflix è amata da un pubblico così vasto perché in un arco di tempo di venti minuti ti viene presentata una storia a tutto tondo. I fan dicono Amore, Morte, + Robot ha la capacità di farti aspettare i prossimi episodi.

La cosa interessante della serie è che gli episodi non hanno alcun collegamento tra loro. Detto questo, le possibilità sono infinite Amore, Morte, + Robot stagione 4. La pagina di discussione di Reddit della serie non può mantenere la calma sulla prossima stagione.

I fan si aspettano la stagione 4 di Amore, Morte, + Robot per regalarci gemme di tutti i generi. Conoscendo Tim Miller e altri creatori a bordo, siamo sicuri che la serie ci confonderà ancora una volta nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE: I fan esprimono apprensione per il fatto che Jennifer Yuh Nelson sia la direttrice supervisore della terza stagione di “Love, Death, and Robots”

Facci sapere nei commenti qui sotto quali sono le tue aspettative dalla stagione 4 dello spettacolo.

Il post Cosa si aspettano i fan dalla stagione 4 di “Love, Death, + Robots” mentre Netflix annuncia il rinnovo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.