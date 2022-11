Cosa ricordare prima della seconda stagione

Viale delle lucciole la prima parte della stagione 2 debutterà questo dicembre su Netflix. Ma dal momento che è passato più di un anno dal debutto della prima stagione dello show, molti spettatori hanno probabilmente dimenticato alcuni degli eventi più importanti accaduti nella prima stagione.

La seconda stagione dello show sarà anche l’ultima, con 16 episodi divisi in due parti. La prima parte approfondirà ciò che è accaduto tra Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke) che ha portato al loro grande litigio nel 2005. Ma mentre la fine dell’amicizia tra Kate e Tully è senza dubbio uno dei più grandi cliffhanger alla fine della prima stagione , ci sono anche molte altre trame degne di nota di cui tenere traccia.

Di seguito abbiamo evidenziato alcune delle trame e dei momenti più significativi della prima stagione che potrebbero essere importanti nella seconda stagione dello show.

Cosa è successo alla fine della stagione 1 di Firefly Lane?

Ci sono diversi eventi drammatici nel Viale delle lucciole finale della stagione 1, ma le due cose più importanti sono probabilmente la ricaduta di Tully e Kate e l’incidente di Johnny (Ben Lawson) in Iraq.

La stagione si conclude con un flashforward al 2005, quando Kate partecipa al funerale di suo padre, Bud (Paul McGillion). Tully cerca di entrare, ma Kate le dice che non la perdonerà mai e che non vuole vedere mai più Tully. Cosa avrebbe potuto porre fine all’amicizia trentennale tra le ragazze di Firefly Lane? Questo sarà affrontato nella stagione 2, parte 1.

Per quanto riguarda Johnny, sappiamo che è stato coinvolto in un’esplosione di ordigni esplosivi mentre si trovava in Iraq. Il suo destino è lasciato in bilico. Sopravviverà?

Aggiornamento di Tully e Max

L’ultima volta che ci siamo lasciati con Tully e Max, si erano separati. Tully ha avuto un aborto spontaneo e Max (Jon-Michael Ecker) ha proposto di annullare il loro matrimonio. Tully ha chiesto a Max un’altra possibilità, suggerendogli di incontrarla al gazebo dove si sono sposati se è disposto a ricominciare da capo la loro relazione. Max non si fa vedere, quindi sembra che non si senta allo stesso modo per lei.

Aggiornamento di Travis e Kate

L’ultima volta che abbiamo visto Kate e Travis (Brandon Jay McLaren) insieme, è diventato evidente che Kate prova ancora dei sentimenti per Johnny nonostante il loro divorzio. Dice accidentalmente il nome di Johnny mentre bacia Travis. Accettano di frenare e prendere la loro relazione molto più lentamente.

Tully lascia The Girlfriend Hour

Dopo che il predatore Wilson King (Martin Donovan) prende il sopravvento L’ora della ragazza, Tully lascia invece di accettare di lavorare sotto di lui. Chiede a Kate di essere la sua produttrice in un nuovo programma televisivo.

Cloud viene arrestato

Nella trama degli anni ’70, vediamo la madre di Tully, Cloud (Beau Garrett), essere arrestata, costringendo Tully a lasciare Firefly Lane e trasferirsi con sua nonna. Questa è la prima volta che Tully e Kate hanno a che fare con una separazione come questa.

Probabilità e fini

Margie (Chelah Horsdal) ha avuto una relazione negli anni ’70. Bud l’ha affrontata al riguardo e hanno litigato che ha portato Bud a chiedere a Margie di scegliere tra lui e l’altro uomo. Dal momento che sappiamo che sono sposati nel presente, sembra chiaro che Margie stia con Bud e fanno funzionare le cose.

Sean (Jason McKinnon) ha fatto coming out con sua moglie, Julia, e si sono lasciati. Ha anche fatto coming out con Kate, ma i suoi genitori ancora non sanno che è gay.

Viale delle lucciole la prima parte della stagione 2 andrà in onda venerdì 2 dicembre. Aggiungi subito la serie alla tua watchlist.