Cosa rende speciale “Il mistero di Marilyn Monroe: The Unheard Tape” su Netflix da altri?

Bailey Sarian è una star di YouTube con alcuni dei suoi video che hanno più di 20 milioni di visualizzazioni. Sul suo canale, risolve i misteri di omicidi oltre a truccarsi. In un recente video di Netflix, Sarian ha analizzato il documentario, Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati. Vediamo se pensa che Marilyn sia stata uccisa.

Bailey Sarian reagisce a The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard tapes

Nella serie di episodi chiamata “Caso chiuso con Bailey Sarian”, Bailey analizza correttamente il mistero dell’omicidio in questione. Quindi fornisce ragioni con prove concrete e conclude se si è trattato di un omicidio, un suicidio o un incidente. Stava guardando il documentario ed esprimeva le sue opinioni, il tutto mentre si truccava candidamente. Non poteva esserci tutorial di trucco migliore.

LEGGI ANCHE: Hai bisogno di guardare il documentario “The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes” prima di trasmettere in streaming Blonde?

Indicando il clamore intorno alla morte di Marilyn, Bailey dice, “Penso che le persone vengano davvero investite nelle morti delle celebrità perché i soldi, la fama, la fortuna, hai tutto, come muore qualcuno?Guarda il documentario fino alla fine prima di rivelare cosa pensa sia successo a Marilyn. Guarda il video per vedere il suo processo di conclusione della morte di Marilyn.

Secondo Sarian, Marilyn era caduta in preda alla solitudine. Il suo ragazzo non aveva niente a che fare con lei ed era stata attirata in ogni direzione da molte persone. Aveva un brutto problema di relazione e una storia di dipendenza, che l’ha portata a togliersi la vita. “Era come Britney, prima di Britney“, e “un disastro in attesa di accadere“, dice Sarian. Sarian pensa che le speculazioni sul fatto che la sua morte sia un omicidio fossero ovvie, data la sua presunta relazione segreta con il presidente degli Stati Uniti. Ma erano solo speculazioni, senza alcuna verità.

I diversi motivi che hanno portato alla morte di Monroe

Marilyn ha avuto una fine travagliata, ma un’infanzia ancora più travagliata. È nata da una povera madre in un ospedale di Los Angeles. Un padre sconosciuto e una madre malata l’hanno costretta a vivere in affido. Ha trascorso gran parte della sua infanzia in dieci famiglie affidatarie, rendendola affamata di amore e attenzioni. Tutta la fama, il denaro e la bellezza non potevano saziarla mentre cercava l’amore dagli uomini. Gli uomini che le piacevano si approfittavano di lei. Solo una settimana prima della sua morte, era andata in riabilitazione per la sua dipendenza da sonniferi. La sua presunta relazione con il presidente John.F. Kennedy l’ha messa in un punto in cui non poteva scappare. E secondo il documentario, è stato l’inizio della sua fine.

LEGGI ANCHE: Guarda questi documentari se hai amato il “Mistero di Marilyn Monroe”

Nella serie Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, analizzano ancora una volta la morte di Marilyn con i nastri che si sono procurati dallo psichiatra di Marilyn decenni dopo. Cosa pensi sia successo a Marilyn?

Il post What Makes ‘The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tape’ su Netflix Speciale da altri? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.