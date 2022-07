Cosa rende Klaus Hargreeves di Robert Sheehan il più potente ma assolutamente inutile per la Umbrella Academy

L’evocatore dei morti! Supereroe numero 4 di L’Accademia degli Ombrelli, chiamato Klaus Hargreeves (Robert Sheehan) dalla madre Grace. Interpretato da Robert Sheehan, Klaus è sempre stato il personaggio più libero dello show, che vive senza assumersi il peso delle responsabilità. Invece, lo Stoner Boy continua a schivare le sue paure interne dell’infanzia impegnandosi immediatamente con droghe e alcol in modo da non sentire nulla. La sua faccia da clown non rivela molto perché è bravo a fingere e ignorare le cose. Ma è costantemente traumatizzato dagli spiriti che lo circondano sempre.

Anche se tutti intorno lo considerano inutile, è l’unico personaggio che ha una personalità così dinamica. Continua anche a sviluppare le sue abilità perché è quello che fanno gli umani; realizzano il loro potenziale e talento con il tempo. Sorprendentemente, ha anche il potenziale per essere uno dei più potenti tra i Brellies, ma finisce per deperire, con grande sgomento di Ben e degli altri suoi fratelli. Immergiamoci più a fondo in questo personaggio per capire cosa lo rende potente ma allo stesso tempo inutile.

Klaus Hargreeves è l’ultimo tra i potenti membri dei fratelli della Umbrella Academy

Klaus è stato presentato come un uomo fragile con azioni ciniche all’inizio della prima stagione. Un uomo dal comportamento autodistruttivo, che cerca di coprire il suo dolore con umorismo sarcastico. Ad esempio, nella prima stagione, lo vediamo principalmente bere o rubare cose dallo studio di suo padre.

Getta persino i beni di suo padre, il che porta all’apocalisse stessa, mentre Henry li raccoglie dal cassonetto per conoscere tutti i segreti sui poteri nascosti di Viktor. La natura inaffidabile di Kalus lo rende il fratello più inutile perché non prende mai la vita sul serio o considera i consigli che gli dà il fratello morto Ben.

A causa della sua dipendenza, i suoi fratelli non includono mai Klaus in eventi importanti e respingono la maggior parte delle sue opinioni. E i suoi poteri non sono considerati utili per salvare il mondo poiché poteva parlare solo con persone morte, principalmente Ben. Inoltre, c’è l’attacco di Cha-Cha e Hazel all’accademia, dove tutti li affrontano, Klaus sta ballando ascoltando musica in accappatoio. Sorprendentemente (o non così sorprendentemente), nessuno si accorge nemmeno che uno dei fratelli è scomparso quando lo rapiscono.

Inoltre, nella seconda stagione, Klaus prende in giro le persone e diventa il leader di una setta. E ai fan piace la sua follia per il fatto che si stia rilassando alla fine dei giorni. Tuttavia, si è evoluto nella serie da un drogato ignorante a un incanalatore di fantasmi.

Il Klaus di Robert Sheehan diventa il Brellie più potente

Nella terza stagione vediamo un Klaus trasformato con poteri potenziati e sappiamo che ora è un immortale. Perché ora può controllare la morte e nessun danno può distruggere il suo corpo. Attraverso un difficile allenamento con Sir Reginald, viene a sapere che non può morire. E se qualcuno cerca di ucciderlo, risorgerà come una fenice.

I suoi poteri di guarigione miracolosi che nessun altro fratello possiede ha sbalordito i fan. Detto questo, ora è chiaro come il suo corpo sia sopravvissuto a una tale quantità di droghe e alcol: a causa degli incredibili poteri, si era incorporato nella sua coscienza per tutto questo tempo. Questa rivelazione lo rende il membro più potente di questa stagione. Ma gli spettatori continueranno a ricevere la dose di follia e risate poiché è sempre lo stesso Klaus a memoria.

Cosa ne pensi di Klaus e dei suoi imbrogli? L’Accademia degli Ombrelli?

