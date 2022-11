Cosa muore mercoledì? Spiegato il destino del compagno di mano

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

Inutile dire che la famiglia Addams è un gruppo strano con ogni membro del clan spettrale che possiede un’abilità insolita.

Probabilmente il membro più bizzarro della famiglia, tuttavia, è Thing, una mano mozzata senziente che funge da fidato compagno di Wednesday Addams nella nuova serie Netflix.

Thing si mette nei guai di ogni genere durante lo spettacolo, ma mai più che nell’episodio 7, quando Wednesday torna nel suo dormitorio per scoprire che la stanza è stata distrutta e Thing è stata pugnalata e inchiodata contro il muro.

Lo porta di corsa dallo zio Fester per un trattamento di emergenza con la scena che lascia entrambi i fan e mercoledì a temere per lui – ma Thing muore davvero?

Mercoledì Addams | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11605 Mercoledì Addams | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Q73UhUTs6y0/hqdefault.jpg 1191243 1191243 centro 13872

Cosa nel mercoledì di Netflix

La cosa viene introdotta nell’episodio di apertura di mercoledì quando viene rilasciato da Morticia e Gomez Addams per tenerlo d’occhio mercoledì mentre lei è alla Nevermore Academy.

Per tutta la serie, Thing dimostra di essere un compagno utile per Wednesday mentre assiste nelle sue indagini sulla follia omicida in corso, spia i sospetti, consegna messaggi e aiuta persino a sabotare altre squadre nella regata Poe Cup di Nevermore.

Mentre Thing dovrebbe essere il compagno di mercoledì, ha anche una vita propria e fa amicizia con il compagno di stanza di mercoledì Enid e si ritrova persino nella società segreta per gli studenti d’élite di Nevermore.

Mercoledì © Netflix

Cosa muore mercoledì?

No. Per fortuna, Thing non muore entro la fine di mercoledì.

Tuttavia, è una chiamata molto ravvicinata poiché gli eventi dell’episodio 7 lo vedono arrivare nei momenti della morte.

Quando Wednesday torna dal suo appuntamento con Tyler, scopre che la sua stanza del dormitorio è stata distrutta e Thing è stato pugnalato e bloccato contro il muro.

Lo porta di corsa da zio Fester che, per fortuna, è in grado di rianimarlo, ma solo per poco.

Mercoledì poi ricuce la ferita, lasciandolo con un’altra cicatrice nodosa da aggiungere alle ferite precedenti che ha subito, il che dimostra che è stato molto coinvolto nelle guerre nel corso degli anni.

Mercoledì © Netflix

Chi interpreta Cosa?

Mentre molti sarebbero perdonati se pensano che Thing sia stato creato usando CGI, il personaggio è in realtà interpretato da Victor Dorobantu, o più specificamente dalla sua mano.

Victor è un mago e illusionista rumeno della città di Ploiesti che ha trasformato il suo talento in recitazione manuale per il mercoledì di Netflix.

Sul suo account Instagram, Victor ha pubblicato numerose immagini dietro le quinte del suo tempo in cui interpretava Thing, con lui che indossava un abito blu accattivante che è stato modificato in post-produzione, lasciando solo la sua mano visibile come Thing.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 8 di Blue Lock, l’ora e l’anteprima di “Formula per il successo”