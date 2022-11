Cosa ha svelato tutto Netflix nel giorno di “Stranger Things”, 2022?

Sebbene Cose più strane la quinta stagione è ancora lontana, il franchise non ha lasciato che l’eccitazione intorno ad essa si attenuasse. I fan di tutto il mondo trattengono il respiro e aspettano con impazienza l’arrivo della stagione finale. In mezzo a tutte le anticipazioni, una sfilza di tweet ha alimentato le fiamme dell’eccitazione dei fan. Sei consapevole di cosa fosse?

La pagina Twitter ufficiale del blockbuster Netflix ha recentemente pubblicato un tweet in cui si afferma che questo giorno, il 6 novembre, è stato ufficialmente il giorno in cui celebriamo il Cose più strane saga. Ti faremo sapere il motivo alla base della fissazione della data in un secondo momento. Il tweet conteneva un elenco di tutti gli eventi che i fan di tutto il mondo hanno celebrato ora per ora il giorno precedente. L’intero fandom ha preso parte a tutti i tipi di giochi e quiz divertenti e, ditemi, è stato uno dei giorni indimenticabili del 2022.

La cronologia del giorno di Stranger Things: da mezzanotte a mezzogiorno

Secondo il tweet, il mondo intero doveva passare dalle nostre vite normali a quelle di Hawkins, nell’Indiana, per celebrare il più grande successo dello streamer fino ad oggi. L’orario è stato fissato in base all’ora del Pacifico e tutti gli eventi sono iniziati a mezzanotte (8:00 nel Regno Unito). Come arruolato, prima è arrivato il “Calcio d’inizio!” segnando l’inizio della coinvolgente domenica alle 12:00. Il calcio d’inizio ha portato alcune fantastiche icone del profilo di tutti i nostri preferiti dello spettacolo tra cui scegliere. Spero che tu abbia scelto anche il tuo!

imposta le tue sveglie di conseguenza perché stiamo celebrando tutto il giorno domenica #strangerthingsday pic.twitter.com/h78ke2bxTV — Stranger Things (@Stranger_Things) 4 novembre 2022

In seguito, dopo un intervallo di otto ore, abbiamo ottenuto il Nuova foto Drop 001 alle 8 del mattino. Le cinque travolgenti immagini back-to-back erano troppo difficili da gestire per i nostri cuori. In effetti, i fan non riuscivano a smettere di essere tutti molli sui fili dei nostri migliori duetti sul set. Le scene dei BTS con Eleven e Will che dormono come due ragazzini stanchi aggrappati l’uno all’altro ci hanno fatto scoppiare il cuore d’amore. Nel frattempo, l’ipnotizzante foto di Eddie Munson ci ha quasi fatto piagnucolare

c’è spazio per un altro in questo abbraccio pic.twitter.com/FJp22JUR0L — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

indovina chi ha trovato foto dei BTS nuove di zecca [open this thread for a smile] #strangerthingsday pic.twitter.com/iV9acLbKAe — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

maestro dei burattini e del mio cuore pic.twitter.com/kYk7CtgNIi — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

A seguire, è stato il “Preparati a rimanere perplesso” saga. Era un gioco interessante per risolvere un misterioso enigma e rintracciare gli indizi. Il gioco era disponibile per la riproduzione nella sezione giochi di Netflix esclusivamente il 6 novembre.

che si tratti di combattere una demo o risolvere un mistero, preparati per le avventure di Hawkins con la banda in Stranger Things: Puzzle Tales!! Gioca sui tuoi dispositivi mobili. Disponibile esclusivamente su Netflix: https://t.co/eL9NjGrnjU pic.twitter.com/SuirCJueX0 — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

Andando avanti, abbiamo avuto la festa dell’orologio Roblox! alle 11:00 L’account ha twittato un collegamento a un gioco Roblox per consentire al fandom di giocare insieme alle avventure agghiaccianti di Cose più strane. Nella mezz’ora successiva, abbiamo avuto Nuova foto Drop 002. È stata un’altra bomba di un servizio fotografico con la banda millenaria di Hawkins. In effetti, non abbiamo potuto fare a meno di sgorgare davanti alle commoventi immagini di Jim che sorride e dei nostri giovani adulti che ridono tra di loro.

IL CAPO CHE RIPORTA IN SERVIZIO pic.twitter.com/yM2e1eFVgB — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

quando la delizia della palma viola colpisce pic.twitter.com/ugHSPxAsV3 — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

La cronologia del giorno di Stranger Things: dal pomeriggio a mezzanotte

Inoltre, l’evento delle 13:00 si legge Cuffie accese. Tuttavia, era un avvertimento per un imminente merchandising che lancerà nei dicembre del 2023. Quindi, manca quasi un anno. Sebbene fosse una pubblicità, era abbastanza per far andare avanti i fan.

mai voglia di trascorrere una giornata come vecna? ora puoi con Stranger Things VR in arrivo nell’inverno 2023 su un visore VR vicino a te! pic.twitter.com/X9gLze9ord — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

Alle 14, abbiamo avuto la più grande sorpresa della giornata con il Curiosità sui super fan con nientemeno che Megan Thee Stallion. La star ha messo alla prova la sua conoscenza dello spettacolo e ha dimostrato di essere una pazza fan dello spettacolo, proprio come noi.

la “h” in h-town hottie ora sta per hawkins. La superfan di Stranger Things Megan Thee Stallion mette alla prova le sue conoscenze con alcune curiosità sulla ST pic.twitter.com/9w2E0MCG5g — Stranger Things (@Stranger_Things) 6 novembre 2022

Infine, le 15 erano l’ora del merchandising mentre per le 4, che ha segnato l’ultimo evento della giornata, l’account aveva dato un sottile preavviso a “essere lì” per un super segreto. I fan erano seduti sul bordo dei loro posti, aspettando all’unisono per celebrare il finale di quello che Netflix ha chiamato #strangerthingsday. Per quanto avvincente sia stato, siamo rimasti sbalorditi nel vedere la sceneggiatura di copertina del primo capitolo della stagione finale.

stagione 5. capitolo uno. il gattonare. felice giornata delle cose estranee pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) 7 novembre 2022

Perché abbiamo scelto questo giorno per la celebrazione?

Questo giorno è stato contrassegnato come #strangerthingsday poiché il 6 novembre è la data in cui abbiamo perso per la prima volta il nostro Will Byers a causa di Vecna’s Upside Down nel 1983. Questo è stato pubblicato ieri su entrambi gli account ufficiali di Cose più strane così come Netflix.

6 novembre 1983. Il giorno in cui Will Byers scomparve e il mondo si capovolse. #StrangerThingsDay torna domani pic.twitter.com/sRVrGwtvi0 — Stranger Things (@Stranger_Things) 5 novembre 2021

Hai celebrato la giornata al massimo come noi? Quale parte ti è piaciuta di più? Condividi la tua esperienza nei commenti qui sotto.

