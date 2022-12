Cosa ha fatto Tully a Kate in Firefly Lane? Spiegato il motivo della loro faida

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per la stagione 2 di Firefly Lane*

La stagione 1 della serie Netflix Firefly Lane si è conclusa con un cliffhanger sbalorditivo quando Kate e Tully, migliori amiche di una vita, si sono scontrate in modo spettacolare.

Il motivo della loro discussione non è stato rivelato nel finale della prima stagione, il che ha lasciato i fan della serie in trepidante attesa della seconda puntata dello show per scoprire cosa ha causato la discussione.

Finalmente, la seconda stagione di Firefly Lane è finalmente approdata su Netflix e promette di spiegare cosa ha fatto Tully a Kate per provocare un litigio così esplosivo tra i due.

Kate e Tully litigano nella prima stagione di Firefly Lane

La scena finale della prima stagione di Firefly Lane si svolge il giorno del funerale del padre di Kate.

Sta per entrare in chiesa quando trova Tully in piedi vicino alla porta che la aspetta.

Tully vuole rendere omaggio a Bud e sostenere la sua migliore amica, ma Kate la respinge, dicendo duramente che “nessuno ti vuole qui” e che “non potrebbe mai perdonarti per quello che hai fatto”.

L’episodio non rivela cosa ha fatto Tully per irritare così tanto Kate, ma è chiaramente serio poiché Kate conclude la loro conversazione dicendo: “Non voglio vederti mai più”.

Firefly Lane © Netflix

Cosa ha fatto Tully a Kate in Firefly Lane?

Il fatidico momento che ha scatenato il litigio tra Kate e Tully viene rivelato nella seconda stagione di Firefly Lane.

Nell’episodio 7, Kate cerca di riconnettersi con Johnny e per regalare loro un fine settimana romantico, Tully accetta di fare da babysitter alla figlia adolescente di Kate, Marah.

Marah dovrebbe essere in punizione ma Tully, volendo essere la brava madrina, accetta di lasciare che Marah esca con la sua cotta Ashley, credendo che abbiano intenzione di andare al cinema.

Tuttavia, più tardi quella sera, una Marah in preda al panico chiama Tully per rivelare che Ashley l’ha effettivamente trascinata a una festa della confraternita per riconnettersi con il suo ex ragazzo.

Alla fine, Ashley ha lasciato Marah lì da sola dove ha iniziato a baciare un compagno di festa, ma quando ha cercato di andare troppo oltre, Marah è corsa e si è nascosta prima di chiamare Tully per venire a prenderla.

Pensando che sarebbe rimasta tutta la notte, Tully aveva bevuto qualche bicchiere di vino ma si era subito precipitata in aiuto di Marah nonostante tutto.

Sulla via del ritorno all’appartamento di Tully, la loro macchina è stata investita da un’altra macchina che ha acceso un semaforo rosso, lasciandoli entrambi in ospedale, anche se per fortuna nessuno dei due è rimasto ferito troppo gravemente.

Sebbene l’incidente non sia stato colpa di Tully, il fatto che abbia lasciato uscire Marah mentre era a terra e poi abbia guidato sotto l’influenza con Marah in macchina ha lasciato Kate assolutamente furiosa, causando il famigerato litigio che ha portato al loro gelido scambio nella stagione 1 finale.

Più tardi, Marah cerca di convincere la coppia a parlare di nuovo inducendo Tully a venire da lei mandandole un messaggio dal telefono di Kate, ma l’incontro finisce male e non fa che peggiorare le cose.

Corsia della lucciola © Netflix | Diya Pera

Fanno pace?

No, alla fine della parte 1 della stagione 2 di Firefly Lane, Kate e Tully non si parlano da un anno dall’incidente e dal successivo litigio.

Entrambi gli ex amici hanno provato ad andare avanti da allora, con Kate che ha preso lezioni di scrittura creativa mentre Tully è tornata a Firefly Lane per sistemare la vecchia casa sua e di Cloud.

Entro la fine della stagione, Tully ha una fantastica opportunità di lavoro per andare a girare un documentario sui cambiamenti climatici in Antartide mentre, allo stesso tempo, Kate riceve delle notizie scioccanti.

Negli ultimi momenti dell’episodio 9, Kate scopre di avere un cancro al seno infiammatorio allo stadio 3.

La notizia colpisce come un colpo di martello per Kate e c’è una persona a cui si rivolge per il supporto, la sua migliore amica di una vita, Tully.

Tuttavia, quando Kate arriva all’appartamento di Tully, è già partita per l’Antartide, lasciandola rannicchiata sul pavimento mentre scorrono i titoli di coda.

I fan rimarranno indubbiamente ansiosi di vedere cosa succederà dopo, ma dovranno aspettare la parte 2 della stagione 2 che dovrebbe arrivare nel 2023.

Corsia della lucciola © Netflix | Diya Pera

La stagione 2 di Firefly Lane è disponibile su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 2 dicembre 2022.

